50 años del golpe de Estado: actividades y vigilia en la plaza central en la víspera del aniversario

Un nutrido grupo de vecinos se reunió en la plaza San Martín en vigilia de vísperas del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Se conmemora este martes el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Un grupo de cipoleños se reunió en la víspera en la plaza San Martín para organizar la marcha que está prevista para repudiar fecha y acontecimiento.

Un grupo numeroso de cipoleños y cipoleñas se reunieron este lunes en la plaza San Martín como parte de la campaña de derechos humanos Florecerán Pañuelos y para terminar de preparar las actividades que se concretarán este martes con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 .

Los presentes participaron así de la vigilia nacional abierta en vísperas de la fecha que marcará el medio siglo del sangriento y genocida asalto al poder protagonizado por militares, civiles y una amplia y tenebrosa caterva de secuaces.

Las iniciativas se concretaron a instancias de la Asamblea Multisectorial de Cipolletti y contaron con la adhesión de distintas instituciones y organizaciones sociales, gremiales, barriales, de derechos humanos y de vecinos sin filiación a ninguna entidad pero interesados en recordar el medio siglo transcurrido desde el inicio de la peor dictadura que ha sufrido la Argentina a lo largo de su historia.

VIGILIA VISPERA 50 ANIVERSARIO GOLPE FASCISTA DE 1976 Vecinos y vecinas se dieron cita, este lunes, en la plaza San Martín, en vigilia y preparación de lo que será la conmemoración y repudio del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar y genocida del 24 de marzo de 1976.

La Junta Militar que se instauró hace 50 años estuvo integrada por los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Al constituirse, sus integrantes, seguidores y esbirros autodenominaron a su gobierno como Proceso de Reorganización Nacional. En el decurso de sus siete años y medio de crímenes y fechorías, fueron cambiando los cabecillas, pero no el desastre y las abominaciones que se cometieron.

El sangriento oprobio concluyó el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el electo presidente de los argentinos, don Raúl Alfonsín. Algo más de un año antes, en 1982, el penúltimo de los jefes de la Junta, Leopoldo Fortunato Galtieri, de infausta memoria, en busca de perpetuar el régimen, había iniciado la Guerra de Malvinas. El gesto desesperado del dictador concluyó con una triste derrota que precipitó el final del Proceso y despejó el horizonte para el retorno de la democracia.

Sin embargo, debe siempre enfatizarse que la caída de la dictadura fue impulsada, decididamente, por los incontables argentinos que arriesgaron su vida para acabar con la opresión y el terrorismo de Estado que fueron los signos tenebrosos de aquellos años.

Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el movimiento obrero liderado, entre otros, por el siempre recordado Saúl Ubaldini, dirigentes políticos que se la jugaron, muchos intelectuales y, en general, numerosos ciudadanos de a pie dieron muestra de dignidad y valentía ante el horror y sus consecuencias: 30.000 desaparecidos, decenas de miles de perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, además de cientos de miles exiliados.

Secuelas de la dictadura militar

Además, estuvieron las consecuencias económicas y sociales profundamente negativas que dejó la dictadura, con un aparato productivo fundido y una deuda externa enorme que condicionó y sigue condicionando los destinos del país, para beneficio de unos pocos y una extendida miseria para la mayoría.

Los cipoleños y cipoleñas que se juntaron este lunes en la plaza, en la víspera del 50 aniversario del golpe de Estado, se ocuparon de repintar los pañuelos blancos que identifican a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo y mejoraron el estado de conservación de los carteles y efigies con las imágenes de las 17 personas desaparecidas de Cipolletti que portarán este martes. A la vez, se prepararon nuevas pancartas y otros materiales relacionados con el acontecimiento convocante.

Memorial y tótems por memoria, verdad y justicia

También se dieron los últimos retoques a los tres tótems que se inaugurarán este martes y que representarán el reclamo de memoria, verdad y justicia. Estarán ubicados junto al Memorial de Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en la esquina de Yrigoyen y España de la céntrica plaza.

Para quienes sientan el deber o tengan interés en conocer referencias de las 17 personas desaparecidas en la ciudad o de la ciudad en otros lugares del país, se puede visitar el sitio web del Municipio https://cipolletti.gob.ar/memorial_victimas.php

"Para mí, al cumplirse 50 años del golpe de Estado lo que se debe resaltar es el reclamo de justicia. Y mi reflexión es que nunca más, nunca más la dictadura. Más aún, ante la avanzada de este gobierno nacional negacionista, que nos pone a todos nosotros en peligro", manifestó la dirigente social y barrial Liliana Calderón, que estuvo este lunes en la plaza.

Repudio permanente del golpe de Estado

En tanto, Liliana Paredes, referente histórica de la lucha por los derechos humanos en la ciudad, recordó que en Cipolletti las primeras marchas en repudio de lo que fue el golpe de Estado de 1976 arrancaron en año tan temprano como 1984, o sea, apenas advino la democracia a la Argentina.

Desde entonces, los reclamos por memoria, verdad y justicia no han cesado en la ciudad, pero uno de los hitos trascendentes en esta historia lo marcó la colocación en 2002, en la plaza San Martín, del Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Estado, un monolito en madera que recuerda a los desaparecidos de la ciudad.

Triple A y plan sistemático de exterminio

La dirigente indicó que el terrorismo de Estado arrancó tiempo antes del golpe de 1976, con el accionar de bandas criminales como la Triple A y otros conglomerados de la ultraderecha fascista. Sin embargo, con el golpe militar se intensificó y alcanzó niveles de genocidio el plan sistemático de exterminio de opositores al régimen y de cualquiera que fuera considerado sospechoso por las hordas desbocadas de verdugos, psicópatas, nazis y otros viles especímenes.

"Yo creo que en estos momentos estamos viviendo una situación casi del mismo terror que vivimos en otro momento. Además, está toda esa política en la que se fortalece el negacionismo y se propicia esto del odio y de acusarnos de cualquier cosa que te digan", enfatizó.

"Estos 50 años son un hito histórico" por lo que significó e implicó la dictadura militar y por la deuda de justicia que arrastra todavía la sociedad argentina por tanta abominación y tanta canallada que soportó el pueblo.

Los cipoleños marcharán para repudiar el golpe de Estado a partir de las 11, partiendo el recorrido en la plaza San Martín, también llamada plaza de la Justicia.