Música, humor y cine para desconectar antes de votar

El último fin de semana de octubre, trae nuevas propuestas para disfrutar en Cipolletti. Enterate la agenda completa.

Teatro, bailes y cine. Algunas de las propuestas para el fin de semana en Cipolletti.

El último fin de semana de octubre llega con un aire especial en Cipolletti . Mientras el domingo se definirán los nuevos representantes nacionales en las elecciones legislativas , desde este viernes habrá también espacio para disfrutar, relajarse y compartir en familia.

La ciudad combina el pulso cívico con una agenda repleta de actividades culturales, musicales y teatrales que se extienden hasta el domingo.

Ciclo de Sociales Cipoleños en el Complejo Cultural. El clásico ciclo cierra el mes con una gran noche de música, buffet y buena energía familiar. En el escenario estarán Faby Sánchez , Flor Peredo , Ladies Mambo Swing , Karen Russo y Grupo Clan Latino , con la musicalización de Suyai Martínez .

Organizan Ceci Mercau y Albana Paola, con una consigna clara: disfrutar en familia y celebrar la cultura local. El evento se desarrollará de 20 a 1 am con entradas a $6.000.

Tablao Flamenco en La Caja Mágica , 20.30. La magia del sur de España llega al Alto Valle con la bailaora María Clastre, profesora de la escuela de Juan Polvillo en Sevilla, junto a un elenco federal que encarna la pasión del flamenco: Maricel Zuñiga, Valeria Villanueva, Rocío López, Micaela Sabatini y Belén “La Bicha” Sides. En cante, Lisandro Aramayo (Tucumán); en guitarra, Diego Lorenzo (Mendoza). Un encuentro imperdible para los amantes del arte andaluz. Entradas a partir de $30.000. La obra inicia

mariel zuñiga en cipo Tablao Flamenco, un show imperdible con sello español en Cipolletti. Gentileza

Sábado 25: cine y emociones

El Espacio INCAA del Complejo Cultural Cipolletti propone tres opciones para los cinéfilos.

“Teléfono Negro 2” (+16): 20:30 una secuela cargada de suspenso, donde el pasado vuelve a reclamar justicia.

“Adulto” (+16): 18 drama intimista sobre el crecimiento, la pérdida y la madurez en un barrio porteño.

Ambas funciones con entrada general accesible y el sello de cine nacional e internacional que caracteriza al circuito INCAA.

E.C.P CCC (6) El Complejo Cultural de la ciudad ofrecerá encuentros en el cine y sus salas teatrales. Estefania Petrella

Domingo 26: humor, familia y reflexión

Fede Cyrulnik | Stand Up Comedy Show 2025. El comediante e influencer Fede Cyrulnik presenta un espectáculo renovado que ya ovacionaron más de 60.000 espectadores. Con humor y participación del público, combina astrología, vida cotidiana y absurdos modernos.

Actor, guionista y conductor, Cyrulnik trae un show que promete carcajadas y reflexión en partes iguales, ideal para cerrar el fin de semana en familia. La función se desarrollará en el Complejo Cultural a las 20 con entradas desde $30.000.

Más cine para cerrar el domingo:

“Miss Carbón” (+13): 20:30 basada en hechos reales, narra la historia de Carlita, una mujer trans que rompe barreras al convertirse en minera en un pueblo donde estaba prohibido para las mujeres. Una historia de lucha y revolución desde el corazón del carbón.

“Teléfono Negro 2”: 18 para los amantes del terror psicológico, una segunda oportunidad para vibrar con este estreno.