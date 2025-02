Martilleros y corredores públicos rechazan desregulación y el fin de la colegiación

COLEGIO MARTILLEROS MELENDEZ SECTOR OTRA TRIS TRIS.jpeg El titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Meléndez, fue categórico en su rechazo a la iniciativa nacional que buscaría terminar con la colegiación sectorial. Sostuvo que ni la dictadura militar atentó contra las instituciones de la actividad inmobiliaria.

Indicó que "acá en la provincia de Río Negro nosotros hacemos la colegiación porque la provincia no otorga el poder de policía hacia el colegiado. La provincia lo matricula, pero en Personería Jurídica y nosotros lo colegiamos. Y así provincia nos da el poder de policía, que es controlar que no se cometan errores y que no se hagan cosas raras".

"Y si se hacen cosas raras, nosotros tenemos una comisión de disciplina que, según resuelva, puede caber pena, sacar la matrícula, y esas cosas. Esto en Río Negro. En el caso de la provincia de Neuquén, tiene una ley para el colegio, porque la matrícula la otorga el colegio. En cambio, en Río Negro, la matrícula la otorga la provincia y el colegio hace de poder de policía. Son situaciones muy diferentes", enfatizó.

En relación al gobierno nacional y su proyecto, expresó que "me extraña y no sé quién fue el iluminado" al que se le ocurrió avanzar en la desregulación y la eliminación de la colegiación en el rubro.

Políticos de la estratósfera contra las instituciones

"Siempre tenemos muchos políticos iluminados, que vienen de la estratósfera como (Carlos Saúl) Menem que venía de la estratósfera. En los gobiernos democráticos lo que menos tenés que tocar son las instituciones, porque un país democrático se basa en sus instituciones y los colegios son instituciones que están al servicio de la sociedad, para consultas, para lo que resulte necesario, para un montón de cosas que se van desarrollando", destacó.

Además, las instituciones del sector "van indicando o dan información de hacia dónde va la parte inmobiliaria, para que los políticos sean precavidos y hagan las cosas de antemano, cosa que en este país no la hacen, pero nosotros les vamos indicando y después alguien lo tomará o no lo tomará, porque eso es a criterio de cada uno".

"Es muy complicado el tema en el que se están metiendo. Ni la Junta Militar de (Jorge Rafael) Videla cuestionó los colegios ni sacó las instituciones. Y este gobierno democrático ¿viene a destruir las instituciones? Yo no sé si (el presidente Javier) Milei está enterado de esto, o quién es el cráneo o el 'craneoteca' de este tipo de cosas, pero esto lleva preocupación a los colegiados y a la sociedad", afirmó.

Ocurre que "si liberan esto, cualquiera, el verdulero, el carnicero, sin desmerecer a ninguno de ellos, van a poder opinar de valores de mercado y hacer operaciones inmobiliarias, sin ningún respaldo profesional, porque el martillero tiene que hacer una carrera. Tiene que tener conocimientos de mercado, conocimientos jurídicos, conocimientos de un monto de cosas. Saber de todo para poder manejarse".

Gobierno democrático, no una dictadura militar

En el Colegio de la Cuarta Circunscripción, "nosotros vemos que en esta cosa que han tirado, porque se ve cómo son los políticos, que van tirando y después van recogiendo, en esta cosa se han equivocado. Y siempre se equivocan y siempre se vuelve a lo mismo, a lo mismo. Lo que menos se tiene que tocar en un gobierno democrático son las instituciones".

Enfatizó que en su entidad "no dejamos que se metan banderías políticas porque, si no, mezclamos todo y eso no puede ser. Una institución tiene que ser sana, tiene que ser pura, tiene que ser transparente. Y acá parece que a esta gente le molesta que las instituciones estén. Si sacan instituciones como los colegios pareciera como que estamos en una dictadura militar otra vez".

La iniciativa en evaluación del gobierno nacional "afecta la seguridad jurídica, afecta la seguridad social, atenta contra el trabajo de un colegiado, atenta contra la información que nosotros damos a un Municipio cuando un colegiado tiene que sacar la matrícula, porque no cualquiera pueda sacar la habilitación comercial si el colegio no refrenda que ese colegiado está matriculado y tiene las cosas al día".

Muy molesto por la situación, Meléndez se preguntó: "¿Desde Buenos Aires siempre resuelven todo? ¿Y las provincias qué son, no tienen palabra? ¿Los diputados provinciales no tienen palabras? ¿Todo se decide en Buenos Aires, no hay nadie que se plante, como un gobernador que defienda las instituciones? Porque si el gobernador nuestro no defiende las instituciones, si los intendentes nuestros no defienden las instituciones, estamos en un gobierno militar"

Indicó que en el colegio "trabajamos ad honorem, no cobramos ni un solo peso, hacemos reuniones después de las horas de trabajo, son muchas horas las que hacemos por el colegio y un 'erudito' de esos que apareció ahora dice que va a disolver los colegios de martilleros y corredores públicos. A mí me parece que está totalmente ido. A no ser que los que hacen franquicias estén fogoneando esta situación. Pero que lo digan, que no hagan estas travesuras, que no pongan mal a la gente que está trabajando, que no pongan mal a los colegiados a los que nosotros no podemos darles respuesta de lo que están diciendo".

Propósitos de la gestión Milei

De acuerdo a lo que ha trascendido hasta la fecha, la administración de Javier Milei procuraría con esta nueva política que surjan nuevos agentes dedicados a la actividad inmobiliaria, para la que deberían capacitarse, pero sin la obligación de matricularse en los colegios profesionales. Su propósito, según afirman, apuntaría a incentivar la competencia y reducir algunos costos de las operaciones inmobiliarias.

Sin embargo, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) ya ha advertido que la eliminación de la matriculación obligatoria podría provocar una menor oferta en materia de alquileres y un aumento en los valores locativos.

Además, la entidad recordó que todo lo concerniente a la regulación de la profesión es potestad exclusiva de las provincias, como estipula la Constitución Nacional.