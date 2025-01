El Colegio de Martilleros criticó la suba de tasas: "Hicieron un regalo de Reyes del 450%"

COLEGIO MARTILLEROS MELENDEZ SECTOR OTRA TRIS TRIS.jpeg El dirigente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Meléndez, no solo criticó al Ejecutivo municipal, sino también a los concejales que votaron el aumento de tasas. Se preguntó, con sarcasmo, si acaso esos ediles viven en Neuquén y no en Cipolletti.

Sin embargo, yendo al centro del problema, explicó que "lo que me parece a mí es que igualaron a todos, 450 por ciento para todo el mundo. Y la Municipalidad lo que tendría que haber hecho es haber agrupado a grandes contribuyentes y pequeños contribuyentes". La comuna no lo hizo y optó, en cambio, por lo que ahora se cuestiona.

"Esta política es la política vieja, es cargar el impuesto en los que menos tienen para cubrir los errores que cometieron. O para cubrir la deuda que dejó (Claudio) Di Tella, porque son del mismo palo. Pero el pueblo no tiene porqué pagar esa situación", enfatizó.

En su opinión, "ellos podrían haber hechor los mismos incrementos en una forma deslizada. Deslizada es que el primer trimestre o el primer semestre le cobrás un incremento" al contribuyente "y después volvés" a definir la posibilidad de otro, pero con la ventaja de que "la gente podrá acomodar su presupuesto, pero no así que te hacen un regalo de Reyes del 450% en las tasas municipales".

En el Municipio va a crecer la cartera morosa

"¿Qué va a ocurrir con todo esto? Que al Municipio le va a crecer la cartera morosa, porque hay gente que no va a poder pagar eso" que se está implementando actualmente, manifestó. Y, en consecuencia, "van a tener un efecto al revés, en vez de recaudar más, van a recaudar menos".

"Y no solamente eso. Esto tiene aprobación del Concejo Deliberante, solamente se opuso la concejal Ana María Napoli, después todo el resto lo votaron. Parece que esos concejales viven en Neuquén, no en Cipolletti, porque las tasas son de Cipolletti, no son de Neuquén, son de acá, son para los que viven en Cipolletti. Entonces, nunca se puede cargar tanto al pueblo, tanto al contribuyente", prosiguió Meléndez con sus críticas.

Indicó que "lo está diciendo el Ministro de Economía de la Nación, lo están diciendo todos los economistas, no incrementar los servicios, no incrementar impuestos y lo primero que hace el gobierno de la provincia de Río Negro es incrementar. Aumentan las tasas municipales en la ciudad de Cipolletti y aumenta el Impuesto Inmobiliario y Patentes en la provincia. Eso es la política vieja".

No se debe cargar sobre los contribuyentes

"Después, sale en el diario que firmaron diez contratos petroleros. ¿Qué pasó con la plata de los contratos petroleros? ¿Se la esfumaron, se la gastaron? Después aparece también en el diario que la Municipalidad de Cipolletti recibe menos impuestos, recibe 14.000 millones de pesos con respecto a General Roca, que recibe $24.000 millones. Todas esas cosas el intendente tiene que verlas. No puede no verlas y cargárselas al contribuyente. Porque hay gente que no lo puede pagar, la mayoría no lo puede pagar eso", enfatizó el referente del Colegio de Martilleros.

Planteada la situación, el aumento "yo se lo tengo que trasladar a mis clientes, a los inquilinos que pagan las tasas municipales. Y lo primero que hacen es enojarse conmigo y yo no tengo nada qué ver. ¿Por qué no se enojan con el intendente? Hay que sacar las máscaras de las cosas. Nosotros no fuimos los que pusimos el 450%, fue el intendente el que lo puso".

Ahora bien, en el Municipio "no sé qué entienden de economía, porque lo más fácil para recaudar es incrementar. No pensar en otra cosa. ¿No pueden pensar otra cosa? No, tiene que incrementar a toda la gente, entonces le hacen mal a toda la gente para recaudar. Y la gente está muy descontenta", afirmó.

Venía bien y desbarrancó

Indicó que el intendente Buteler "venía haciendo una buena gestión, estaba mejorando bastante y acá se desbarrancó. Me parece que va a tener que acomodar el carro. Cometió un error, no sé asesorado por quién, porque si es por los economistas que tiene ahí adentro y...los economistas tienen que ser más comerciantes, no tanto economistas. Vos no podés apretar a la gente, porque esto es una apretada, si uno lo ve y analiza, es una apretada".

Insistió que gran parte de los contribuyentes "no van a poder pagar" el aumento y dijo que en el Municipio "lo que antes recibían anticipadamente no lo van a recibir porque la gente no les va a pagar anticipadamente. ¡Cómo les va a pagar un tipo que el año pasado pagaba 100.000 pesos y este año le vinieron $ 800.000 de pago anticipado! No les va a pagar".

"Lo que yo pienso es que el Municipio está fuera de foco en la forma de proceder, a mí me parece una barbaridad porque las cosas no aumentaron un 450%", recalcó.

Puntualizó que en febrero, tras el receso actual por las vacaciones, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos definirá las iniciativas a concretar en busca de que la comuna eche atrás con la suba de tasas y responda al clamor que existe en la comunidad contra el impuestazo.