Marcharán a Lago Escondido y reclamarán por el aeropuerto privado de Sierra Grande

Nueva marcha por el acceso libre y seguro al Lago Escondido se hará a principios de febrero. También está en la mira el ex aeropuerto privado de Joe Lewis.

Los impedimentos para acceder a la zona del Lago Escondido han motivado mucha discusión en la sociedad rionegrina y en todo el país. También hay trabas para ingresar al aeropuerto que perteneció a Joe Lewis. En el lugar, no se pagan impuestos.

cipo-p03-f03-odarda.jpg La legisladora Magdalena Odarda viene concretando una ardua tarea desde hace años para que se cumpla con la normativa argentina y provincial en Lago Escondido y en el aeropuerto privado ubicado cerca de Sierra Grande.

En un principio, el acceso estaba prohibido de manera total, pero luego de muchos reclamos ante la Justicia, se consiguió que se habilite un sendero para dirigirse hacia el lago. Sin embargo, la vía autorizada resulta prácticamente intransitable por las dificultades orográficas y fluviales de la zona, sin contar con que los cuidadores del latifundio se han mostrado reacios, bruscos y hasta matonescos para impedir que se llegue al lago.

Pero no todo acaba allí. Y es que Lewis ha sido también el dueño de un aeropuerto privado ubicado en tierras próximas a Sierra Grande y al océano Atlántico. Inicialmente, el magnate había intentado construir la instalación cerca de El Bolsón, pero la oposición popular se lo impidió.

Así que terminó por hacerlo cerca de Sierra Grande y el mar, en tierras por la que transcurre la actual Ruta Provincial Número 2, esto es, la vieja traza de la Ruta Nacional 3. Llamativamente, lo construyó a la altura latitudinal del paralelo 42, prácticamente a la misma latitud del complejo privado del Lago Escondido. La línea imaginaria resultante genera suspicacias. Tal línea, de existir algún propósito oculto, sería “como si se quisiera partir la Argentina en dos”, desde la cordillera al mar.

Al igual que ocurre con ingreso al Lago Escondido, la entrada al aeropuerto viene resultando imposible, incluso para la Policía provincial.

Además, se conoció que Lewis, inglés pero nacido en Estados Unidos, ha vendido las instalaciones aeroportuarias a inversores vinculados a los Emiratos Árabes Unidos. Se ha conocido, por otra parte, que las instalaciones casi no pagan impuestos.

A todos estos temas se ha referido la legisladora Odarda, incansable en su lucha en pos de hacer respetar la soberanía, la ley y los derechos humanos, y para que no haya mandamases que reinen sobre súbditos en un país republicano, democrático y federal.

“Estamos en la víspera de una nueva marcha a Lago Escondido. Se va a ingresar por el sendero de montaña. A la vez, se iniciará una acción judicial para lograr abrir definitivamente el camino de Tacuifí”, puntualizó.

AEROPUERTO EX LEWIS OTRA VALE.jpg El aeropuerto que perteneció a Joe Lewis y que ahora estará en manos de inversores de los Emiratos Árabes Unidos es un lugar al que en la actualidad no puede ingresar ni siquiera la Policía de Río Negro. Hay sospechas de vuelos desde y hacia las Islas Malvinas que usan la pista.

El sendero de montaña, como se ha dicho, presenta demasiadas dificultades para recorrerlo. Su uso fue habilitado en 2023, en una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La causa respectiva, que busca garantizar el derecho de acceso a los lagos y ríos del país, fue iniciada por Odarda hace casi 20 años, en 2005. “Ahora, está en la Corte Suprema de la Nación”, enfatizó.

Pese a alguna cartelería y señalización instaladas por Vialidad en su tramo inicial, el sendero completo "sigue siendo altamente peligroso y exclusivo para montañistas, es decir, para sectores de la población que están adiestrados, que tienen indumentaria suficiente, que ponen en riesgo su integridad física para estar cuatro días a caballo o caminando para llegar al lago. Todo esto deja afuera a las personas con discapacidad, a los niños, a las personas adultas mayores".

En otros términos, quedan excluidas "todas las personas que no tenemos entrenamiento ni preparación física. Nos quedamos sin poder conocer un bien que es de dominio público, como es el Lago Escondido".

Marcha en El Bolsón, conferencias de prensa en Viedma y Bariloche

Así las cosas, "en la víspera de esta nueva marcha, que se va a desarrollar los primeros días de febrero, en El Bolsón" se concretarán también conferencias de prensa en Viedma y Bariloche, sin descartarse la posibilidad de efectuar una más en el Alto Valle.

En el diálogo que se entablará con la prensa, se exigirá la protección de la columna que se dirigirá hacia el lago. Los participantes necesitan seguridad y tranquilidad para que puedan dejar constancia de que el sendero resulta inaccesible para personas que no tienen entrenamiento.

Por otro lado, se informará sobre la nueva presentación que, en procura de recuperar la utilización del camino por Tacuifí, concretará un grupo de abogados.

Según Odarda, las conferencias de prensa están previstas para el 7 de febrero, día en que se prevé que la columna de manifestantes llegue a la costa del Lago Escondido.

Un aeropuerto que prácticamente no paga impuestos

En relación con el aeropuerto privado ubicado cerca de Sierra Grande, indicó que el oficialismo provincial explicitó en la Legislatura, por boca de Facundo López y Alejandro Palmieri, que aquellas instalaciones aeronáuticas prácticamente "no pagaban impuestos".

Lo único que se abonaba era el tributo inmobiliario, pero solamente por el campo de Lewis, o sea, por las tierras donde se encuentra la pista y sus dependencias, todo por "la irrisoria suma de 120.000 pesos mensuales".

"Eso demuestra el privilegio que le ha dado el gobierno de Río Negro a Joseph Lewis, no solamente para quedarse con un lago para su disfrute personal, sino también con un camino, que es el camino de Tacuifí, que es público y ahora lo usa para su uso personal, para el traslado de los insumos para su emprendimiento hidroeléctrico", manifestó.

Por eso, "van y vienen los camiones por ese camino, de 19 kilómetros de largo, que tiene entrada por El Foyel y que ahora dicen que es privado, pero que tiene muchos años, porque ya estaba detectado en los planos del Instituto Geográfico Militar en la década del '70".

"Ahora nos enteramos que el aeropuerto, habilitado en 2008, hasta aquí no pagó nunca impuestos, como si no existiera, sabiendo que es una obra estratégica, donde llegan aviones y despegan aviones de los que desconocemos cuál es su destino y no hay una sola oficina de la Prefectura Naval y de la Gendarmería para controlar el movimiento aéreo”, resaltó negativamente.

En zona de frontera, a poca distancia del mar

Remarcó los perjuicios que provoca la ausencia de fuerzas de seguridad, máxime en una zona de frontera, a solo 1.000 metros del mar, y sostuvo que “se vuelve a cometer fraude contra la ley argentina, porque si bien Facundo López dice que el lugar cambió de dueño y ya no es más de Lewis sino de una empresa argentina, en realidad la empresa argentina es la cara visible de los Emiratos Árabes”.

Se trata de “la empresa Manzil Sociedad Anónima, que es una especie de inmobiliaria que está comprando campos en El Foyel y en el Alto Río Chubut, en Río Negro también. Está relacionada con grandes inversionistas, con vínculos con la corona emiratí. Ni los ingleses ni los emiratíes pueden tener propiedades en los territorios que son zona de seguridad de frontera”.

Explicó que en el litoral marítimo la zona de seguridad de frontera se extiende por 50 kilómetros, desde la más alta marea hacia el interior del continente. En la región cordillerana, en cambio, son 100 kilómetros, desde el límite hacia tierra adentro, los que deben estar vedados a los extranjeros.

Presuntamente operando como una gran inmobiliaria

A través de un colaborador de nacionalidad argentina, a cuyo nombre figuraba el aeropuerto, el magnate inglés “sigue manteniendo propiedades allí”. Por tal motivo, “entendemos que Lewis opera como una gran inmobiliaria, que es la que provoca las compras y ventas de tierras de estos nuevos inversores en la Argentina”.

Indicó que el legislador López, titular del bloque oficialista, “desnudó la situación de que un aeropuerto no paga impuestos, lo que produce una asimetría absoluta con cualquier ciudadano rionegrino que sí paga impuestos y que le subieron un 300 por cientos el Impuesto Inmobiliario. Por el aeropuerto tampoco se paga Ingresos Brutos, es decir, no se paga ningún impuesto provincial”.

Lo más preocupante es que tras “el cambio de mano entre Lewis y los Emiratos Árabes” el aeropuerto “sigue sin control del Estado, cuando está a menos de 2 horas de vuelo” de la base de la OTAN, en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra.

El funcionamiento y los fines de la estación aeroportuaria sigue envuelto en un manto de misterio y “hay todo un encubrimiento”. Si hasta a la Policía de Río Negro se le impide el ingreso a las instalaciones, como si el lugar gozara de inmunidad diplomática, lo que no le cabe en absoluto, concluyó Odarda.