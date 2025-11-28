Los aires acondicionados para combatir el calor: precios, costo de la instalación y service

La llegada del verano genera más ventas de estos artefactos. Los precios de los aires acondicionados, los costos de instalación y de los materiales.

El precio de los aires acondicionados comienzan en 600.000 pesos y pueden llegar a costar 1.600.000 pesos.

Las altas temperaturas llegaron a la ciudad de Cipolletti y la búsqueda de aires acondicionados para mantener un clima agradable en el hogar se reactivó. Las compras de aires acondicionados lidera las ventas en las casas de electrodomésticos y muchos aprovecharon las ofertas del reciente Black Friday. Los detalles de los precios de los aires acondicionados , los costos de la instalación , del kit de materiales y las opciones más económicas como aires portátiles o climatizadores .

Los aires acondicionados están disponibles en las casas de electrodomésticos como La Anónima el aire acondicionado Noblex de 3550 W a un precio de 880.000, el aire acondicionado LG de 3520 W a 1.600.000 pesos y el aire acondicionado Philco de 3400 W a un costo de 700.000.

Otra opción es el aire acondicionado Hisense de 2750 W a 760.000 pesos, el aire acondicionado BGH de 2550W con un precio de 800.000 y el aire acondicionado Split Midea de 3430W a 900.000 pesos.

Los precios en tiendas de electrodomésticos

Hay distintas opciones que se encuentran en tiendas de electrodomésticos y de tecnología como el aire acondicionado portátil Enova de 3500 W Frío/calor con un precio en efectivo de $850.000 y 6 cuotas s/interés 141.666. El aire acondicionado Alaska Split de 2550 W Frío/calor tiene un precio en efectivo $722.299 o 6 cuotas son interés de 120.383.

Venta de aires acondicionados La instalación de un aire acondicionado de 5500 W en un primer piso de Cipolletti tiene un costo de $270.000. Anahi Cárdena

También está la opción del aire acondicionado BGH Split de 2600 W Frío/calor tiene un precio en efectivo de $802.599 y $133.766 en seis cuotas sin interés.

Aires acondicionados usados: otra opción disponible

En Marketplace se pueden encontrar ofertas de aires usados que pueden ser una opción para garantizar la frescura del hogar. En Cipolletti ofrecen un aire acondicionado marca Sanyo a 400.000 pesos, un aire acondicionado portátil Hisense 3400 W se vende a 550.000 pesos y también ofrecen un aire acondicionado de 2250 frigorías a 250.000 pesos.

En Neuquén también ofrecen artefactos usados para mejorar la temperatura como el aire acondicionado portátil marca TCL con 3.500 W de Frío y 2.800 W de calor a 550.000 pesos. Otro portátil marca Philco de 3500 W con funciones de frío y calor al precio de 400.000 pesos y un aire acondicionado marca Alaska con 3350 W Frío a 400.000 pesos.

Aires-acondicionados.jpg El precio de la instalación depende si la colocación es en planta baja, primer piso o balcón. María Isabel Sánchez

Precios de la instalación del aire

Los precios de la instalación del aire acondicionado varían de acuerdo a la zona de la vivienda, si la colocación se realiza en planta baja, primer piso o sobre balcón y si contempla los materiales del kit de instalación.

Según datos a los que pudo acceder LMCipolletti, la instalación de un aire acondicionado de 5500 W tiene un costo de 270.000 pesos. Esto incluye los materiales para la colocación y la mano de obra.

La instalación básica de un aire acondicionado de 2500 W tiene el precio de $240.000 en un departamento del primer piso en Cipolletti. Este precio contempla los materiales y la mano de obra, pero no incluye la instalación eléctrica, es decir el enchufe donde se conecta al equipo.

aire acondicionado 2.JPG El kit de instalación del aire tiene un valor de entre 70.000 a 100.000.

Otro dato al que accedió este medio es el presupuesto para la instalación de un aire acondicionado 5500 W y otro de 2500 W tiene el costo total de 280.000 pesos. Pero este precio no incluye los materiales para la colocación del artefacto, es decir, se debe contemplar la compra del kit de instalación y sus materiales.

Los precios del kit de aire acondicionados comienzan en 70.000 pesos y puede llegar a costar 100.000 pesos dependiendo de la calidad de los materiales. Los elementos para la instalación del artefacto son dos aislantes para caños, manguera, caño de cobre, cinta de pvc sin adhesivo, kit de tornillos, aro embellecedor, el kit de taco con la ménsula para sostener el aire acondicionado.

Venta de aires acondicionados El precio de un aire acondicionado comienza en 500.000 pesos y puede llegar a costar 1.600.000 pesos.

La opción accesible de aires acondicionados portátiles

Una opción más económica son los aires acondicionados portátiles que también están en oferta en el Black Friday. El aire portátil marca TCL con 3017 W frío/calor a 590.000 o tres cuotas sin interés $196.666 o cuatro cuotas de 147.500 sin interés a través del débito. El aire portátil Enova con 3500 W frío/calor tiene un valor de 990.000 o 12 cuotas sin interés de 82.417 pesos y la opción del aire acondicionado móvil Kanji con un costo de 602.600 pesos o seis cuotas de 100.433.

El kit de instalación del aire acondicionado parte de 70.000 pesos y puede llegar a 100.000 dependiendo la cantidad de frigorías y la extensión de la manguera. Es recomendable que la extensión de la manguera supere los 3 metros para mayor adhesión a la pared.