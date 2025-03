Lorena Yensen defendió la gestión del intendente Buteler y criticó las declaraciones de Lorena Villaverde

Yensen destacó el esfuerzo del jefe comunal y criticó los dichos de Villaverde, afirmando que “esos discursos no suman” y que la realidad demuestra que el municipio ha gestionado soluciones concretas. “La realidad es que el intendente, Rodrigo Buteler, no solamente ha mostrado voluntad, sino que realmente ha gestionado y ha llevado eso a los hechos. Este tipo de obra siempre necesita no solo de la parte municipal, sino también de la gestión a nivel nacional”, enfatizó.