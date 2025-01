"Lo estábamos esperando": el regreso del Tren del Valle entusiasma a los cipoleños

La emoción de una vecina cipoleña al enterarse el regreso del tren. Ya no usará el colectivo para viajar a Neuquén.

Vox pop vuelta del tren del valle a cipo.mp4

Los cipoleños también manifestaron su alegría y sorpresa ante la noticia. Una vecina comentó: "Suelo viajar seguido a Neuquén a visitar a mi hijo, antes lo usaba seguido, qué bueno que vuelve". Otra, añadió: "Lo estábamos esperando que regrese hace rato. Hoy pagamos $1.800 el pasaje en colectivo, el tren conviene más si son dos. Tengo mi nieto que no conoce el tren, así que lo voy a llevar". Además, cuestionó el servicio actual de colectivos: "Ya los colectivos no dan más, no pasan a horarios y son una cochinada".

Un vendedor ambulante que trabaja en la plaza central de Cipolletti expresó: "Buenísima la noticia, yo hace 5 años y medio que estoy acá en la plaza vendiendo y para nosotros es mucho mejor". Sin embargo, solicitó que el servicio se extienda hasta General Roca.

SFP Vuelta del tren a cipolletti (9).JPG Vecino de Cipolletti recuerda el buen servicio que se brindaba años atrás en el Tren del Valle. Sebastián Fariña Petersen

Visitantes de la ciudad, también se mostraron entusiasmados con la idea de viajar a Neuquén en tren. Aunque no lo habían hecho en años anteriores, ahora planean aprovechar el renovado servicio.

Una vecina de los barrios comentó: "Soy viajera vieja del tren, siempre me gustó. Soy de los barrios, hasta que llegue a la estación me cuesta un poco, pero lo voy a utilizar porque mi hijo vive cerca del aeropuerto, así que me deja de diez".

SFP Vuelta del tren a cipolletti (6).JPG La estación central de pasajeros en Cipolletti esta ubicada sobre la calle Fernández Oro. Las boleterías se encuentran abiertas de 6 a 22 horas y allí se puede recargar el saldo de la SUBE. Sebastián Fariña Petersen

Horarios y costos del tren

El Tren del Valle ofrecerá inicialmente dos frecuencias diarias en cada sentido. Desde Cipolletti hacia Neuquén, las salidas serán a las 7 y 8:25, y desde Neuquén hacia Cipolletti, a las 6:26 y 7:51. Por la tarde, desde Cipolletti partirá a las 17 y 18:25, y desde Neuquén a las 16:10 y 17:50. Buteler señaló: "Son las frecuencias que podemos controlar y en las que nos sentimos seguros para garantizar el servicio. Luego veremos si podemos ampliarlas".

En cuanto a las tarifas, el valor será de $717 entre cabeceras, aunque ya anunciaron que entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario acorde al servicio, esto quiere decir que podría incrementarse el costo del pasaje. La única opción de pago es la tarjeta SUBE y desde Trenes Argentinos informaron que las boleterías permanecerán abiertas de lunes a viernes de 6 a 22 horas.