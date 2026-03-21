Llenaron el tanque en la estación de servicio de Pacheco y Ruta 22 y se dieron a la fuga: cómo terminó todo

Protagonizaron un raid delictivo que incluyó supermercado y quiosco. Son de Neuquén pero tienen a maltraer a Cipolletti y ahora se fueron sin pagar tras cargar combustible.

Una pareja de delincuentes logró irse de la estación sin pagar. Luego se descubrió que habían robado en otros comercios.

Personal policial del destacamento Manzanar demoró a un par de delincuentes que circulaban en un vehículo que el viernes realizó la carga de combustible en una estación de servicio situada en ruta 22 y Pacheco , en cercanías de la terminal, y al momento del pago se dieron en la fuga de forma repentina. La dupla de ladrones venía de protagonizar un raid delictivo en las últimas horas en nuestra ciudad.

Luego de revisar las cámaras de videovigilancia privadas como así también filmaciones aportadas por el sistema 911 Emergencias, las autoridades lograron identificar el vehículo pero no así hallarlo en el momento. Algo que sucedería un día más tarde…

“Este sábado, en un control de rutina se logró visualizar el auto en cuestión, siendo interceptado en calle Lisandro de la Torre de Cipolletti conducido por un masculino mayor de edad al igual que el acompañante, ambos oriundo a la ciudad de Neuquén capital”, señala la gacetilla que llegó a nuestra redacción.

Supermercado, quiosco y la estación de servicio: El raid delictivo de los detenidos

“Tras el intercambio de información policial con la comisaría 24 de esta ciudad, se logró establecer que en el día de ayer las mismas personas en horas de la mañana cometieron delito de hurto en un supermercado ubicado en calle Naciones Unidas donde sustrajeron un teléfono celular el cual fue hallado en poder de los demorados”, agregó el informe.

Auto secuestrado

“Así también se detectó que las mismas personas cometieron el hurto de algunos elementos comestibles en un kiosco ubicado también en calle de Naciones Unidas. Ante ello se dió intervención al Ministerio Público fiscal, ordenando la imputación de ambas personas para una futura formulación de cargos por delitos de Estafa y Hurto, el secuestro del teléfono celular y entrega a su legítimo propietario”, ampliaron.

“En cuanto al vehículo fue secuestrado por personal de tránsito municipal por carecer de documentos obligatorio y se analiza el posterior secuestro en el marco de los legajos preliminares de investigación iniciados”, culmina el texto oficial.

auto secuestrado (1) Una maniobra indebida del ladrón facilitó la tarea de detención.

Robos detectados por las cámaras de IA

El miércoles por la mañana, las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial conectadas con la Policía de Río Negro detectaron a un vehículo sospechoso en la intersección de calles O’Higgins y Mengelle en Cipolletti.

El sistema de monitoreo del 911 y el personal de la Comisaría Nº4 de Cipolletti fueron alertados por el sistema LPR para la detección de patentes con irregularidades. El sistema de monitoreo detectó un vehículo Volkswagen Gol que transitaba en inmediaciones de parque Rosauer y se retiró rápidamente del lugar.

Posteriormente, el vehículo fue localizado en la calle 9 de Julio, donde se identificó al conductor y se verificó que el vehículo se registraba pedido de secuestro vigente, solicitado por el Juzgado Civil Nº01 de Neuquén capital.

AUTO GOL Las cámaras con Inteligencia Artificial detectó el ingreso del Volkswagen Gol a la localidad de Cipolletti.

Ante ello, los agentes procedieron al secuestro del automóvil y traslado del conductor a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia, con intervención de la Comisaría Nº4 de Cipolletti de la Policía de Río Negro.

En otro hecho policial, un robo en una obra en construcción terminó con dos hombres detenidos tras ser detectados por las cámaras de seguridad del Sistema Integral de Prevención del Delito 911. En cuanto los ladrones entraron a la obra, se advirtió la Comisaría 19° y lo delincuentes fueron detenidos tres minutos después.