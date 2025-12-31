Llegaron los egresados varados en Brasil: la odisea que tuvieron que atravesar

El contingente de jóvenes de la región que fue abandonado por una empresa de turismo. Tuvieron que pagarse la comida y el viaje de regreso. Los padres analizan presentar una demanda judicial.

El grupo de egresados de colegios del Alto Valle que denunciaron en Brasil fueron abandonados por la empresa que organizó el viaje, llegaron este miércoles al mediodía al aeropuerto de Neuquén con un alto estado de angustia y tensión, aunque aliviados de reencontrarse con sus familiares y volver a casa.

Son ocho chicos de Neuquén Capital, Allen y Villa Regina que debieron soportar los incumplimientos de la firma contratada F2 Travel Dream, con poco más de un año de antelación.

El acuerdo establecía pasajes aéreos a Córdoba desde la capital neuquina, el trayecto en colectivos hasta Camboriú, alojamiento en hoteles y por su puesto comidas, excursiones, entradas a boliches y el viaje de regreso. Sin embargo mucho de ello no se respetó a pesar de tenerlo todo pago y los chicos quedaron varados en el vecino país y se tuvieron que sostener con recursos propios.

“Ahora estoy más tranquilo, pero hace un par de días me tuvieron que frenar para no ir a buscar a mi nena en el auto. No te imaginás la que sufrimos”, lamentó Darío, el papá de una de las adolescentes que integró el contingente junto con jóvenes de otros puntos de la Patagonia.

El hombre destacó que salieron a contarlo públicamente porque no quieren que otros padezcan la misma estafa, ya que tienen conocimiento que siguen vendiendo paquetes estudiantiles en la ragión.

“Les arruinaron el viaje de egresados que tanto esperaban, no queremos que a otros le suceda lo mismo”, resaltó, aunque valoró que el infortunio hizo que se mantuvieron unidos.

Del viaje soñado a la pesadilla

Pero ya al momento de embarcar en el aeropuerto neuquino, el 18 de diciembre, advirtieron las primeras irregularidades, porque desde la firma les solicitaron que tenían que desembolsar 130 mil pesos por cada pasajero, un monto que no estaba previsto. Todo fue por mensaje, porque el responsable de la empresa nunca lo vieron personalmente, por lo que tuvieron que enviar el dinero por transferencia para que no se frustrara el soñado viaje.

Llegaron a Córdoba, tomaron el colectivo hacia Brasil con dos coordinadores, un mujer que se portó muy bien y nunca los abandonó y un hombre que desapareció, contó Darío.

Pero estando en el vecino país recibieron la noticia de que la empresa había quebrado y que no cumpliría con los compromisos asumidos. Faltaban tres días para volver, por lo que se quedaron sin comida (desayuno, almuerzo y cena), entradas a los boliches ni excursiones.

Allí empezó la odiesa y el desconcierto. Muchos tuvieron que pedir dinero a sus padres, porque no tenían previsto los gastos de estadía, ni siquiera para alimentos. Nadie les daba información oficial, salvo la coordinadora que les iba transmitiendo las pocas noticias que recibía por mensaje. Tampoco desde la empresa se comunicaron los padres.

Encima maltratados en Córdoba

Hasta que emprendieron el regreso a Córdoba, donde también la pasaron mal. El 29 a la madugrada llegaron a Carlos Paz y se alojaron en un hotel. Al día siguiente los desalojaron de mala manera porque la firma no había pagado y no se había presentado. El grupo tuvo que se trasladarse en Uber hasta Córdoba capital para tomar el avión de vuelta a Neuquén. Pero ese tramo que en teoría ya estaba pagado lo tuvieron que abonar ellos, con el dinero que les enviaron sus padres.

Darío estimó que en su caso el gasto extra superó el millón de pesos.

“Para ellos era toda una experiencia. Muchos viajaban solos y salían del país por primera vez, pero fue muy frustrante. Todo es indignante, pero da bronca el maltrato que recibieron en el hotel de Carlos Paz. Qué culpa tenían los chicos si les había fallado la empresa. Eso no lo vamos a dejar así y lo vamos a denunciar al área de Turismo de Córdoba”, aseguró el papá.

En tanto, analizar avanzar con el reclamo judicial contra F2 Travel Dream. Será en los próximos días. Ahora están abocados en brindarle contención a sus hijos para superar la mala experiencia.

Empresa con oficina en Bariloche

En su sitio de internet la empresa F2 Travel Dream figura que tiene una oficila en la calle Palacios 156 - Local 2, de San Carlos de Bariloche, y que también tiene una sede en Río Gallegos, Santa Cruz, en la calle Presidente Néstor Kirchner 952.

Mientras que tiene una cuenta en Instagram en la que difunden sus servicios. La última publicación es de hace cinco días, y muestran a un contingente de jóvenes navegando por Camboriú en un “barco pirata”. Ahí se ve a los chicos felices.

Se presume que la firma llegó a lo colegios de la región a través de promotores que ofrecen sus servicios a los alumnos que están planeando sus viajes de egresados. Suelen ser operarios simpáticos y entradores para lograr clientes.

Darío indicó que ellos acordaron un plan de 12 cuotas de 220 mil pesos cada una, lo que da un total de 2.640.000 pesos. A eso le deben sumar un millón más debido a los gastos ocasionados por el abandono.