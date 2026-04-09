Legisladores reclaman a Nación por el servicio reducido del Tren del Valle

Legisladores rionegrinos pidieron a Nación que restituyan las frecuencias del Tren del Valle y advirtieron por el impacto en usuarios del Alto Valle.

El Tren del Valle es escenario nuevamente de polémica por la reducción de frecuencias que dispuso Trenes Argentinos.

La decisión de Trenes Argentinos de mantener una sola frecuencia diaria en el servicio del Tren del Valle que conecta Cipolletti con Neuquén y Plottier generó una fuerte reacción política en Río Negro . Legisladores provinciales presentaron un proyecto de comunicación en el que exigen la restitución inmediata de los horarios suprimidos a comienzos de abril y advierten sobre el impacto que la medida tiene en la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del Alto Valle.

La iniciativa fue impulsada por Javier Acevedo (CC ARI Cambiemos), Lorena Matzen (UCR) y Lorena Yensen (JSRN), quienes solicitaron formalmente a la Secretaría de Transporte de la Nación que revierta el recorte y restablezca tanto las frecuencias matutinas como vespertinas del servicio ferroviario. Además, reclamaron que se ejecuten las inversiones necesarias en material rodante y tareas de mantenimiento para garantizar un funcionamiento eficiente, regular y continuo.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores remarcaron que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén constituye una de las regiones más dinámicas del país en términos productivos y económicos. Históricamente vinculada a la fruticultura , la zona también se consolidó en los últimos años como un punto estratégico por el desarrollo de Vaca Muerta , lo que incrementó notablemente la circulación de personas entre ciudades.

El tramo Neuquén - Cipolletti se redujo a una sola frecuencia diaria por la mañana.

En ese contexto, subrayaron que los desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos, sanitarios y sociales generan altos niveles de congestión vehicular, demoras y una creciente siniestralidad vial, especialmente en horarios pico. Frente a este escenario, el Tren del Valle aparece como una alternativa clave para descomprimir el tránsito en los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén.

El rol histórico del tren

Los legisladores también hicieron hincapié en el valor histórico del ferrocarril en el desarrollo regional. Recordaron que el cierre de los ramales en la década del noventa tuvo un impacto negativo en la conectividad y en las economías locales, y destacaron que la rehabilitación del servicio en 2014, y su posterior restablecimiento en 2025, permitió recuperar una herramienta fundamental para la movilidad diaria.

“El Tren del Valle volvió a cumplir un rol social clave”, señalaron, al tiempo que recordaron que desde hace años existe un reclamo sostenido de la comunidad para ampliar el servicio ferroviario.

En esa línea, remarcaron: “Los ciudadanos de ambas provincias seguimos aspirando, gestionando y reclamando que se extienda el mismo en forma gradual hasta completar el trayecto desde Chichinales en Río Negro a Senillosa en Neuquén”.

Tren del Valle 04 Los legisladores rionegrinos reclamaron a Nación que restituya las frecuencias que vinculan al Alto Valle. Claudio Espinoza

Sorpresa y preocupación por el recorte

Sin embargo, el escenario actual dista de ese objetivo. Según expresaron en el proyecto, la reducción de frecuencias se implementó sin previo aviso, lo que generó malestar e incertidumbre entre los usuarios.

“Para nuestra sorpresa nos encontramos que desde este mes la Secretaría de Transporte de la Nación ha suprimido frecuencias, quedando solamente una de ida y vuelta en horario matinal”, indicaron. Y advirtieron que esta situación “afecta gravemente a los usuarios que deben afrontar mayores gastos y grandes demoras para desplazarse”.

Además, señalaron que no hubo explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión. No obstante, mencionaron que, según versiones fundamentadas, el recorte estaría vinculado a la escasez de material rodante y a la falta de inversiones en mantenimiento del sistema ferroviario.

Tren del Valle - Maquinistas (13).JPG Hasta el momento, el servicio desde Cipolletti a Neuquén, es utilizado por aproximadamente 100 personas de manera diaria. Claudio Espinoza

Un servicio en retroceso

El proyecto también pone el foco en las consecuencias de sostener un esquema mínimo de funcionamiento. “La decisión de mantener un esquema mínimo no sólo degrada la calidad de vida de los habitantes del Alto Valle, sino que también contradice la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario como eje de integración regional”, afirmaron.

En ese sentido, los legisladores insistieron en la urgencia de revertir la situación y garantizar un servicio acorde a la demanda existente. “Es imprescindible que la Secretaría de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos, restituya las frecuencias y garantice un servicio estable y continuo”, concluyeron.

Mientras tanto, los usuarios continúan reorganizando sus rutinas ante la falta de opciones, en un contexto donde el tren, lejos de expandirse, vuelve a quedar relegado en una región que necesita cada vez más alternativas de transporte eficientes.