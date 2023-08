Las gauchitas que llevan a otros niños a pasear a caballo

"También se sumaron recientemente Nemías, Nachito y Ema. Pero ellas me han acompañado desde siempre en la Agrupación. Cada una tiene su pingo. Y en los festejos por el Día de la Niñez que hacemos pasean a caballo a otros nenes, están instruidas pero le falta un poquito, aún no se le puede exigir lo que hacemos los más grandes", comenta el querido personaje.

image.png

"Lo bueno que tienen es que han mamado la tradición, nuestra cultura. Escuchan una zamba y se acuerdan de nosotros, de mí y de mi compañera Sandra", destaca el popular Vito.

image.png

Y aporta otro dato no menor. "Las dos aprendieron a andar con La Rosi, la yegua del pueblo, la que cuando salgo de compras y dejo en la puerta de los negocios todo el mundo se le acerca y la mima", destaca a su compañera de trotes, galopes y emociones...

image.png

"Por el tiempo postergamos los festejos pero el 3, en Parque Norte se hará una movida por el día de la Niñez y como siempre, allí estaremos con Mía y Zoe", anticipa.

"Mía es hija de Antonella y Zoe de Vito, que se llama como yo. Mi otra hija, Guada no tiene pibes. Y otros nietitos son Allegra -3 años- y Gianluca de pocos meses. Para ellos y todos los chicos y chicas del mundo, feliz día", culmina el estimado gaucho.

Pura sangre, puro amor...

image.png

La anécdota del fiambre...

"Recuerdo que una vez fuimos al campo los tres solitos a caballo a Los Cerros. Pensé que no iban a aguantar, eran muy chiquitas. Llevé una botella de agua, pan y no mucho más jaja... Resulta que nos quedamos bastante allá arriba, mirando, caminando y a la vuelta me reclamaron que no les lleve ni fiambre", contó entre risas en el final Vito.

¡Que grande las chicas!