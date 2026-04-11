La sede de la Federación de Productores luce un aspecto de triste abandono

La sede central de la Federación que nuclea a los productores de Río Negro y Neuquén está deshabitada hace más de cinco años. Reclaman su refacción, limpieza y reapertura.

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén tiene un edificio propio en Cipolletti. En el pasado, actuó como su sede central, pero ahora el inmueble pareciera estar sumido en el abandono. Reclaman su pronta reapertura y utilización.

La sede de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén , ubicada en 9 de Julio 1030, en el barrio San Pablo de Cipolletti, luce hace mucho tiempo un aspecto de abandono que no deja de llamar la atención al vecindario y a los transeúntes que frecuentan esa arteria. Pero, principalmente, el abandono despierta mucho malestar entre los propios productores.

A simple vista, se observa que las instalaciones federales no se utilizan hace un buen rato. Lo que parecen ser facturas de servicios, tasas o impuestos están encajados en intersticios de la puerta de ingreso, en la misma posición, desde algún momento que resulta difícil de conocer.

Los documentos se acumulan en la puerta que se encuentra detrás de unas barras metálicas que impiden el acceso a los papeles, si no se cuenta con el debido permiso.

La opinión del dirigente de productores de Río Negro y Neuquén

En Cipolletti, se impone la consulta al referente de los productores y regantes Eduardo Artero, activo en la labor de dirigente local desde unos cuantos años. Y su respuesta, fiel a su temperamento, es directa, frontal, sin ambages.

"Es una vergüenza", enfatizó y aseguró que la sede se encuentra cerrada "hace uno seis o siete años".

Productores

Asunto pendiente de la Federación de Productores

En su opinión, la responsabilidad concreta recae sobre el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, cuyo rol como dirigente fue cuestionado severamente en más de una oportunidad.

Hernández lleva un período considerable como titular federativo y "hace cinco años que no llama a elecciones, no presenta balances, recauda por la Barrera Sanitaria y no rinde nada" indicó Artero.

Expresó que el inmueble local de la federación "lo abandonó y se fue. La Secretaría de Fruticultura le dio un lugar ahí, en el edificio de la Secretaría de Fruticultura en Allen. Y hacia allí partió y se quedó" agregó el dirigente.

AS-Cipolletti-Federacion de Productores (6) Las instalaciones centrales de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén están en Cipolletti y parecieran estar abandonadas. El chacarero y dirigente local Eduardo Artero denunció que lleva años sin actividad y acumulando facturas que podrían no estar pagadas.

Fondos de la Barrera Sanitaria

Señaló, con ironía, que "el mismo Estado" rionegrino, además, "lo ha puesto" a Hernández como presidente de "la Barrera Sanitaria", es decir, de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa).

Indicó que la sede cipoleña "es propiedad de los productores", a partir de la donación que efectuó un particular. "Se refaccionó en la época mía y después se abandonó. Ahora, lleva cinco o seis años abandonada. No debe pagar impuesto ni nada. Hay que fijarse toda la mugre que hay, en la vereda" expresó Artero.

Para el dirigente, la situación tiene que ver con "lo que estamos viviendo, con lo que somos ahora los productores" como sector de la economía, un sector que enfrenta una crisis crónica que no hace más que profundizarse con cada temporada que pasa y que no recibe la atención debida de los gobernantes.

funbapa Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa).

Patrimonio de los chacareros

"No sé por qué Hernández se fue a las instalaciones de Fruticultura, en Allen, si nuestra sede es ésta, la de Cipolletti", afirmó, en forma categórica. "Es patrimonio de la federación, patrimonio de los productores", agregó.

"Lo que sí, como presidente de la Barrera Sanitaria, Hernández recauda lo que recauda, montones de millones de pesos, no se los rinde a nadie porque a las cámaras nos da lo que quiere y cuándo quiere", puntualizó y mencionó que solo recientemente, hace unos días, en Cipolletti "recibimos una cuota de 2025".

"Pero no rinde cuánto es lo que recauda, cuánto es lo que distribuye. Porque la Funbapa no nos rinde" los montos que deberían ser conocidos por los productores.

El referente Eduardo Artero reclamó la pronta reapertura de la sede de la Federación de Productores, para lo cual habrá que someterla a las refacciones y tareas de limpieza necesarias para su funcionamiento.