Alberto Weretilneck: "Cuando miramos a nuestros productores, vemos una provincia fuerte"

El gobernador de Río Negro destacó el perfil exportador de la provincia. “Somos hoy el principal exportador de cerezas, avellanas y cebollas", celebró.

Río Negro se consolida como una de las principales provincias exportadoras de la Argentina. “ Somos hoy el principal exportador de cerezas, avellanas y cebollas , y mantenemos una producción histórica de peras y manzanas que sigue siendo un sello de nuestra economía”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck , al poner en valor el perfil productivo de la provincia.

“Cuando miramos nuestras producciones y a nuestros productores, vemos una provincia fuerte, con una matriz diversificada, más industrialización y una presencia sostenida en los mercados internacionales”, sostuvo en diálogo con la prensa.

En ese marco, Weretilneck subrayó además el fortalecimiento de la vitivinicultura rionegrina y el reconocimiento que vienen logrando los vinos provinciales tanto en el país como en el exterior. “Si sumamos la calidad de nuestros vinos y aceite de oliva, nuestra producción frutícola y el resto de las economías regionales, queda claro que Río Negro tiene un enorme potencial productivo”, señaló.

El gobernador remarcó que este liderazgo exportador es el resultado de una estrategia basada en la diversificación productiva y la articulación entre producción, industria y mercados externos, que consolida a Río Negro como un actor clave del desarrollo nacional.

Arranca la temporada de cosecha 2026

Con el inicio de la temporada frutícola, la secretaría de Fruticultura de Río Negro confirmó su acompañamiento al Programa Regional de Madurez, la herramienta que define, mediante análisis técnicos, el momento adecuado para comenzar la cosecha de peras y manzanas en los valles irrigados de la Norpatagonia.

El Programa Regional de Madurez se implementa en la región desde hace más de treinta años y se desarrolla de manera articulada entre el sector público y privado, con coordinación científica del INTA. A través de muestreos periódicos en chacras, se evalúan parámetros como firmeza, contenido de azúcares y evolución fisiológica de la fruta, información que permite elaborar el calendario de cosecha que orienta a los productores en una de las decisiones más sensibles de cada campaña.

La experiencia acumulada consolidó al Programa Regional de Madurez como un pilar de la fruticultura regional, ya que garantiza que la fruta sea cosechada en el punto justo de madurez, resguardando la calidad del producto, asegurando que la cosecha en el momento correcto asegura la mejor forma de consumo y la mejor situación para enviar a los diferentes destinos fortaleciendo la posición de Río Negro en los mercados internos y de exportación.

El cumplimiento del calendario, además de orientar al productor, protege también al consumidor frente a cosechas anticipadas que puedan afectar la condición y el sabor de la fruta y generar distorsiones dentro de la cadena comercial.