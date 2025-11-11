Río Negro asistirá a los productores frutícolas afectados por el granizo

Funcionarios provinciales recorrieron chacras para realizar un relevamiento de los daños. Algunas chacras perdieron hasta el 90% de su producción.

La zona más afectada por la tormenta fue la franja entre Cipolletti y Paso Córdoba, General Roca.

El Gobierno de Río Negro confirmó que asistirá a los productores afectados por la tormenta con granizo que provocó daños en las chacras del Alto Valle. Los productores de Cipolletti y General Roca presentan pérdidas que alcanzan hasta el 90% de la producción.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo , Carlos Banacloy junto al Subsecretario de Fruticultura , Facundo Fernández realizaron un recorrido en las chacras afectadas y mantuvieron reuniones con las cámaras de productores con el objetivo de evaluar daños y avanzar en la declaración de emergencia agropecuaria.

“El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales” expresó el Gobernador en sus redes sociales.

Los funcionarios provinciales recorrieron las chacras en las diferentes zonas afectadas, el área más castigada es la franja que engloba desde Cipolletti hasta Paso Córdoba, General Roca. Algunos productores presentan pérdidas que alcanzan entre el 80 y 90% de la producción.

Granizo Valle Medio La caída del granizo afectó la zona ribereña de Cipolletti y General Roca.

Durante la jornada, se reunieron con la Cámara de Productores de Cipolletti, donde analizaron junto a referentes locales para identificar la magnitud del daño y la necesidad de acelerar los relevamientos. Además, mantuvieron una reunión con el Presidente de Federación de Productores de Fruta de Rìo Negro y Neuquén, Sebastián Hernández para tomar dimensión de primera mano del nivel de afectación en la zona.

Los equipos fiscalizadores del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción visitaron distintos productores frutícolas, relevaron chacras y sistematizaron datos técnicos. Además, hicieron la entrega de las declaraciones juradas por daños, un documento indispensable para formalizar la evaluación.

Pérdidas de hasta un 90% de la producción

Por esta razón, el Gobierno Provincial solicitó celeridad a los productores para presentar cuanto antes su declaración en la cámara más cercana a su emprendimiento, con el objetivo de agilizar el proceso de registro y diagnóstico.

“Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la Provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante” indicó Weretilneck.

1762902388800-fruta-abollada La Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén exigió políticas públicas para mayor acceso a la malla antigranizo.

La urgencia de completar las declaraciones juradas

Según los primeros reportes del día después del fenómeno climático, la caída de granizo se concentró en la costa del río entre Cipolletti y General Roca, donde el granizo provocó severas afectaciones en peras, manzanas y otros frutales.

En el Valle Medio, por su parte, no hubo daños. En Chimpay, la lluvia fue mínima y la cosecha de cerezas continúa con normalidad, una noticia favorable para una zona donde ya se encuentra en marcha la recolección de distintas variedades y sostiene una importante fuente de empleo para la región.

Se desconocen los montos y el tipo de acompañamiento que otorgará el Gobierno de Río Negro a los productores frutícolas que sufrieron pérdidas de su producción a causa del granizo. Sin embargo, el Gobernador expresó su intensión de ayudar y acompañar a los productores. “Toda nuestra solidaridad. Estamos con ustedes” concluyó el Gobernador.