La red de agua llegará hasta El 30: los detalles de la obra

El Municipio y ARSA completarán este viernes la extensión de la red de agua potable para llevar el servicio a más de 50 familias que viven en El 30.

El intendente Rodrigo Buteler recorrió la obra de ampliación de la red de agua que está llevando adelante ARSA, junto al Municipio, en el sector de El 30. La red de agua potable llegará hasta el punto más alejado del sector, llevando el servicio a más de 50 familias.

Buteler destacó: “Barrio por barrio estamos en la punta de Cipolletti en El 30, y estamos con una obra para resolver el problema del agua en la zona para 54 familias”.

Luis Arguello, responsable de ARSA, en tanto, informó que: “ Es una extensión de la cañería de agua en uno de los sectores más altos del Treinta para mejorar el caudal. Son 300 metros de cañería nueva para darle mejor presión de agua a las familias, vamos a tener la posibilidad de rehabilitar mayor presión de agua sobre todo para el verano”.

Desde el Municipio afirmaron que la obra estará lista este viernes.

Obra de gas en Puente 83

Por otro lado, avanza la obra de gas en Puente 83. El proyecto, que ya tiene un avance del 20%, la extensión de la red de gas en el barrio Puente 83 de Cipolletti progresa a buen ritmo. Una vez finalizada, permitirá que 196 familias accedan al gas natural en sus hogares, mejorando sustancialmente su confort y calidad de vida.

Antonio, vecino del barrio desde hace 31 años, expresó su satisfacción: “Quiero agradecer la gestión del Intendente Rodrigo Buteler, que ha hecho posible que esta obra se pueda realizar ahora. Es un barrio que tiene más de 65 años de existencia y nunca tuvimos gas. Estamos muy contentos porque esta obra nos va a cambiar la calidad de vida, muy feliz y deseando que siga la prosperidad para todos".

La obra, esperada por la comunidad, se enmarca en el Plan Gas Rionegrino y demanda una inversión provincial de más de $541 millones. En los últimos 18 meses, este programa ya permitió que 5.666 familias de toda la provincia mejoren sus condiciones de vida accediendo al servicio de gas.

Recientemente, los trabajos fueron supervisados por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, quien recorrió el lugar junto al Intendente Buteler, constatando el avance de la obra y dialogando con los vecinos.