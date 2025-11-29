Hoy continúa Confluencia de Cervezas 2025 en Neuquén: todo el cronograma y los detalles

Se desarrollará durante dos días, en los que se podrá disfrutar de gastronomía, música y producción local.

Comenzó este viernes una nueva edición de Confluencia de Cervezas , el festival que se consolidó como uno de los eventos cerveceros más importantes y que volverá a realizarse en el Parque Jaime de Nevares. El evento abrirá sus puertas desde las 18 hasta las 24.

La edición 2025 será la quinta y reunirá a más de 20 cervecerías locales e invitadas del interior de la provincia, todas de producción artesanal, con una amplia variedad de estilos. Comenzará este viernes y se desarrollará hasta el sábado.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó: “Lo que buscamos es convocar a la gente para que disfrute todo lo que ofrece la ciudad de Neuquén”. El funcionario, además, hizo alusión al trabajo articulado entre la Municipalidad y la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), quienes trabajaron para recibir a los visitantes que llegan a la ciudad para disfrutar de la propuesta.

Confluencia de las Cervezas.jpg

Señaló que “es un evento importantísimo para el sector cervecero de la ciudad”, y remarcó su aporte al movimiento turístico y cultural de Neuquén. Además, recordó que los tours cerveceros, realizados el fin de semana pasado, volvieron a completarse en todas sus salidas. “Tuvimos que hacer dos salidas por día para poder completar la capacidad de la demanda que había”, puntualizó.

El presidente de la AEHGN, Joaquín García González, sostuvo que la actividad aportará dinamismo al sector gastronómico y hotelero. Explicó que estos festivales buscan poner en valor la gastronomía neuquina, generar movimiento en la ciudad y fomentar que más personas conozcan la oferta local. También señaló que los hoteles asociados aplicarán descuentos para quienes prefieran hospedarse y regresar con tranquilidad después del evento.

“La verdad que estamos siempre con mucha expectativa porque vemos que, año tras año, se va sumando la gente, hay mucho movimiento de ciudades aledañas, vemos que la gente de Plottier, de Centenario, de Cipolletti se acerca y ese es el objetivo, que puedan conocer los productos locales”, expresó García González.

Confluencia de las Cervezas_04.jpg

Cómo surgió este festival que ya es un clásico

Confluencia de Cervezas surgió en 2021 a partir del trabajo conjunto entre cervecerías neuquinas y la subsecretaría de Turismo. Su primera edición se desarrolló de manera descentralizada en bares y fábricas, y desde 2022 adoptó el formato de festival en el Parque Jaime de Nevares, instalándose como un encuentro esperado cada año por vecinos, visitantes y productores.

La propuesta también incluirá tragos, jugos y licuados, más de 20 foodtrucks, emprendedores vinculados a la gastronomía y la cultura cervecera, además de shows, un sector de juegos para niñas y niños y una propuesta lúdica para adultos.

Confluencia de cervezas- Parque Jaime de Nevares (10).JPG Maria Isabel sanchez

El festival será de acceso libre y gratuito y tendrá una programación musical que abarcará una diversidad de géneros, desde DJ sets hasta bandas de reggae, rock, punk rock, blues y jazz. La grilla completa será la siguiente:

Sábado 29:

18.00: De Do Pin Güé (espectáculo infantil)

19.00: DJ Sveca

20.00: Nube

21.00: Groove Brothers

22.00: Ecos (tributo a Cerati)

23.00: DJ Sveca

Confluencia de cervezas- Parque Jaime de Nevares (6).JPG Maria Isabel sanchez

Qué cervecerías participan

Las cervecerías neuquinas participantes serán Gurke, Mutisia, Owe, Kumpel, Klover, Immer, Beyla, Mr Hops, Bruselas, Borken, Llegando los Monos, Epulafquen y Amios. También estarán presentes productores regionales de las zonas Lagos del Sur con Fenris y Noscohue; Alto Neuquén con Gringa y Arisca, y Pehuén con Fantasma y Drumlin.

Cayol subrayó que estas iniciativas son parte del objetivo de la gestión del intendente Mariano Gaido para sostener una política de desarrollo turístico que busca ampliar y diversificar la oferta de la ciudad. Resaltó que Confluencia de Cervezas “ya es una fecha indispensable del calendario anual de eventos”.