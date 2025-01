En las piletas luchan contra las bacterias que trajo la ola de calor

Hubo piletas que cerraron por un día para cambiar el agua y hubo inquietud en el Valle. Desde Salud Ambiental explicaron qué pasó y descartaron riesgos: "No hay de qué preocuparse".

En piletas del Alto Valle decidieron cerrar un día para hacer limpieza extra y cambiar el agua a raíz de "la bacteria del sudor" y la sorpresa, y las dudas que provocó. Desde Salud Ambiental advirtieron que las altas temperaturas tienen impacto en la calidad del agua, pero aseguraron que "no hay de qué preocuparse" porque los controles dan resultados dentro de los parámetros previstos.

Ante el cierre por 24 horas de una piscina, responsables de otros predios afirmaron que “la bacteria del sudor está haciendo estragos en las piletas". Y explicaron que "os pibes se meten transpirados, los guardavidas miran para otro lado o no alcanzan a frenarlos y por culpa de ellos paga el resto ya que o cierran por un día o tardan horas en normalizar el agua…”

Omar Orellana, coordinador zonal de Salud Ambiental, desdramatizó la situación y advirtió que “no hay de qué preocuparse”.

“En primer lugar, nosotros controlamos nivel de cloro y pH de las piletas. Esto es algo habitual que no debería sorprender a nadie. Como el cloro no mata a las eventuales bacterias, a veces los clubes tienen que hacer una corrección de pH para eliminarlas. En dicho escenario, algunas entidades optan por cambiar el agua mientras la gente espera y otros por cerrar el predio por el tiempo en que tarda volver a llenarse cuando hay valores que no son los ideales”, aclaró el funcionario a este medio.

Reconoció que en 2025 “se han dado varios casos, quizá potenciados por los calores extremos”, pero siempre dentro de los “controles naturales y parámetros normales, no hay de qué alarmarse y tenemos que ser prudentes con la información para evitar alamar sin motivos”, sugirió en su intento por bajarle el perfil a la cuestión.

Las distintas bacterias en las piletas

Al ser más específico, precisó: “Nosotros desde Salud Ambiental, en el Hospital Viejo, controlamos todas las piletas de Cipolletti y a nivel provincial los natatorios públicos. Desde Cipolletti hasta Catriel. Medimos y controlamos el tema de las bacterias mesófilas en el medio ambiente, que son indicadoras de suciedad; también las bacterias coliformes, indicadoras de contaminación fecal, las pseudomonas que están en cañerías, controlamos estafilococo -proveniente de enfermedades de garganta, de escupir en piletas-, estafilococos en la piel, pero no es tan grave esto último”.

En ese contexto, el experto atribuyó al “viento, la tierra y en menor medida la transpiración y los escupitajos” los casos de bacterias en las piscinas y piletas locales.

“Lo más usual son los efectos del viento, la tierra y la transpiración en menor medida, pero no hay riesgo para la salud. Muchas veces la gente permanece en el predio, en el cerco tras bañarse y no vuelven a ducharse luego al regresar a la pileta y sumergirse y por eso aparece la bacteria. O cuando escupen. Hacemos, entonces, análisis de rutina, ustedes quizá se enteran ahora, porque es cierto que, por los calores extremos, tuvimos aumento de bacterias. Insisto, no hay de qué preocuparse”, recalcó.

Más vale prevenir que curar. Los clubes cipoleños no quieren "hacer agua" este verano y toman los recaudos necesarios. Dependerá también de los socios y abonados que la temporada transcurra de manera normal y todo sea felicidad.