El tiempo en Cipolletti: calor y alerta por tormentas de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este lunes en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Se esperan lluvias intensas y posible caída de granizo.

Este lunes 5 de enero, Cipolletti y sus alrededores se encuentran bajo alerta meteorológica por una tormenta intensa. Tras una mañana de calor pesado y alta humedad, el ingreso de un frente de inestabilidad provocará fenómenos eléctricos que afectarán principalmente al Alto Valle con lluvias fuertes durante la noche.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40% y el 70%.

Las tormentas podrían manifestarse de forma localizada, pero con gran intensidad, incluyendo la posible caída de granizo y abundante agua en periodos breves.

La alerta amarilla alcanza al departamento General Roca, El Cuy, Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo y Bariloche.

El lunes se espera una jornada calurosa e inestable, con una temperatura máxima cercana a los 36°C y probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. El viento será moderado, con velocidades de entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

granizo cipolletti

En tanto que para el martes, el termómetro podría alcanzar los 34°C, con chaparrones aislados durante la mañana y mejoras temporarias hacia la tarde. El viento continuará soplando del sector oeste, con ráfagas intensas que podrían llegar a las 59 km/h.

El tiempo para el resto de la semana en Cipolletti

Para el miércoles, se prevé una jornada más estable, con cielo despejado a parcialmente nublado, sin precipitaciones y temperaturas alrededor de los 30°C, aunque con viento persistente durante gran parte del día.

Para el jueves, la jornada tendrá , con cielo algo nublado a parcialmente cubierto. Las precipitaciones podrían llegar a la noche y temperaturas alcanzarán los 28°C, con viento persistente durante gran parte del día.

Hacia el fin de semana, las condiciones serán muy similares a toda la semana. Las máximas podrían llegar a 35º el sábado con el viento siempre presente. La inestabilidad reinará entre la tarde-noche del viernes y la mañana del sábado.