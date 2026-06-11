El puente que esperaban: solución definitiva para 45 familias cipoleñas

Tras años de reclamos, el Municipio avanza en la construcción de un nuevo puente de acceso a uno de los barrios de Cipolletti. ¿Cuándo quedará habilitado?

La construcción de un nuevo puente de acceso al barrio Michi Michi avanza en Cipolletti y comienza a transformar una demanda histórica en una solución concreta para más de 45 familias que viven en el sector.

Se trata de una obra clave que no solo mejorará la conectividad, sino que también garantizará condiciones básicas de seguridad y accesibilidad que hasta ahora resultaban limitadas por la precariedad del paso existente.

El proyecto, ejecutado íntegramente por la Municipalidad, reemplaza una estructura rudimentaria por una intervención de mayor escala y durabilidad. El nuevo puente contará con más de 9 metros de ancho y será de doble mano, lo que permitirá ordenar la circulación vehicular y facilitar el ingreso y egreso diario de los vecinos, en un punto que históricamente representó una dificultad.

Puente Michi Michi cipolletti El nuevo puente reemplazará una deficiente estructura que imposibilitaba el ingreso a los servicios de emergencias.

Un acceso clave para la vida cotidiana

Para quienes residen en Michi Michi, el acceso al barrio ha sido durante años un obstáculo cotidiano. La antigua estructura, basada en soluciones precarias, no garantizaba condiciones adecuadas para el tránsito, especialmente en situaciones climáticas adversas o ante el paso de vehículos de mayor porte.

La nueva obra cambia ese escenario. Con un diseño más amplio y seguro, el puente permitirá una circulación fluida y sin riesgos, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las familias. Además, se trata de una mejora sustancial en términos de integración urbana, ya que facilita la conexión del barrio con el resto de la ciudad.

Servicios esenciales sin barreras

Uno de los aspectos más relevantes de la intervención es la posibilidad de garantizar el ingreso de servicios esenciales. Hasta ahora, el acceso limitado dificultaba la llegada de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia.

Con la nueva infraestructura, ese problema quedará resuelto. El ancho del puente y su estructura permitirán el tránsito seguro de este tipo de vehículos, reduciendo tiempos de respuesta y brindando mayor tranquilidad a los vecinos. En barrios en crecimiento, este tipo de obras resulta fundamental para acompañar el desarrollo y prevenir situaciones de riesgo.

Embed NUEVO PUENTE PARA LOS VECINOS DE MICHI MICHI

Hoy, con el amanecer de la ciudad, salimos a recorrer más obra pública en Cipolletti. Esta vez estuvimos en Michi Michi, donde ya estamos construyendo, desde la Municipalidad, el nuevo puente de ingreso al barrio.

Se trata de una obra… pic.twitter.com/t2s1kjWBjq — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 11, 2026

Detalles de una obra estratégica

Desde la Secretaría de Obras Públicas se precisó que la intervención consiste en la construcción de alcantarillas sobre un canal de riego terciario y cuaternario. Cada una de ellas tendrá una extensión de 9 metros, con una losa de protección de 15 centímetros de espesor y el correspondiente hormigonado de alas para reforzar la estructura.

Se trata de una solución técnica que no solo reemplaza el paso existente, sino que también garantiza durabilidad y resistencia frente al uso constante y a las condiciones propias del entorno.

Otro aspecto destacado es que el trabajo se realiza por administración municipal, lo que implica que tanto la maquinaria como la mano de obra y los materiales son provistos por el propio Estado local. Este modelo permite optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Rodrigo Buteler subrayó la importancia del proyecto y remarcó que se trata de un pedido sostenido durante años por los vecinos del barrio. Según indicó, la intervención beneficiará de manera directa a más de 45 familias y se encuentra en su etapa final, con la previsión de quedar terminada en los próximos días.