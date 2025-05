El precio de las empanadas: ¿Dónde están más caras, en Cipolletti o Neuquén?

AS-Cipolletti-Norma (Empanadas)-ex pizz. D'Andres (14).JPG Antonio Spagnuolo

En cambio, cruzando el puente, un informe de LM Neuquén reveló que en la capital provincial los precios son más elevados. La docena de empanadas oscila entre los $21.000 y $30.000, dependiendo del comercio. En el extremo inferior se ubican opciones más populares, mientras que las propuestas premium pueden trepar hasta casi los $30.000. Los valores se refieren al producto en mostrador, sin delivery ni promociones.

¿A qué se debe esta brecha?

Si bien las distancias geográficas son mínimas, algunos comerciantes cipoleños consideran que en su ciudad los valores se mantienen "razonables" gracias a una estructura de costos más controlada y una clientela que no convalida aumentos excesivos. Desde casas tradicionales como El Viejo Bodegón, con empanadas a $16.000, hasta propuestas más elaboradas como las de La Tercera Docena, donde las versiones premium llegan a $25.200, el abanico de precios refleja cierta contención en relación con su vecina del otro lado del río.

En Neuquén, en cambio, la docena puede superar los $29.000 en locales céntricos o de mayor categoría. Allí, el costo por unidad puede alcanzar los $2.500, lo que convierte a la empanada en un artículo cada vez menos accesible para muchos.

ricardo-darinjpg.webp

En resumen, aunque la distancia entre Neuquén y Cipolletti sea mínima, los precios muestran una diferencia considerable: hasta $9.000 menos por docena. Y si bien ninguna de las dos ciudades llega al polémico valor mencionado por Darín, el debate dejó al descubierto una verdad incómoda: incluso un alimento tradicional y popular como la empanada se ha vuelto un lujo para muchos argentinos.

Darín y su opinión sobre la realidad del país

El comentario sobre el precio de las empanadas de Ricardo Darín durante una entrevista promocional en el programa de Mirtha Legrand se convirtió en una bola de nieve. Las redes sociales explotaron, varios medios lo levantaron como crítica indirecta al Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responderle públicamente con ironía y luego el actor le retrucó.

En el programa La noche de Mirtha Legrand, la gran diva de la televisión argentina le preguntó sobre la actualidad del país a a Ricardo Darín. El protagonista del Eternauta habló con ironía de “los dólares del colchón” y se mostró sorprendido por el precio de la docena de empanadas. “¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?”, sorprendió Mirtha a Darín en un momento de la noche.

Darín empanadas Los chicos de Ricardo Darín encendieron la polémica.

“Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, reaccionó el invitado. “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...”, siguió. “Qué notable lo de los colchones”, alcanzó a decir Mirtha, y Darín se puso serio.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, reflexionó, y subrayó: “48 mil pesos”. “Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, completó.

La respuesta del ministro Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los dichos del actor Ricardo Darín, quien había criticado la situación del país en una entrevista con Luis Majul. “Me dio vergüencita ajena”, afirmó el funcionario, al ser consultado por los comentarios del protagonista de El Eternauta.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en LN+, donde Caputo minimizó los señalamientos del actor y sugirió que fue manipulado: “Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. Todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, don Ricardito".

ricardo-darin-luis-caputojpg.webp

Caputo también aseguró que no le molestaron las declaraciones y relativizó su impacto: “Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, 'los autos salen 200 mil dólares, la gente no puede comprar su Porsche'. No, no, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos.”.

El actor no se calló nada

Darín, lejos de quedarse callado, salió a aclarar lo que quiso decir, con el tono sereno y la honestidad que lo caracterizan. “Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero”, dijo el actor, visiblemente sorprendido por la magnitud de la repercusión. “Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero me parece que queda claro que estábamos hablando de que los precios están elevados. La gente lo sabe”.

ricardo-darin-1png.webp

En una charla informal, pero sincera, Darín lamentó que su comentario haya sido tergiversado y utilizado como material de confrontación. “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno ni del señor Caputo, que me trató de ‘Ricardito’... Sí, medio como que fue despectivo para ser un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Deberían ser un poquito más educados”, expresó en diálogo con Intrusos.

“Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y dice ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público”, sostuvo el reconocido actor.