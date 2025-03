El gobierno provincial avanza con obras para Cipolletti

Weretilneck resaltó que las obras se concretarán con fondos provinciales y apuntó contra el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei. "La infraestructura es absolutamente necesaria , si no hay inversión en obras de servicios es muy difícil garantizar el bienestar y el crecimiento. Se habla tanto de la motosierra y lo que está claro que si no está el Estado es imposible" , aseguró.

acceso circunvalacion obras.jpg

El gobernador rionegrino aseguró que la Provincia no recibe fondos de Nación para obras de desarrollo. "Si no están la Provincia y el Municipio ¿Quién haría las obras? Comparto que hay cosas que corregir en la economía, pero hay que tener claro que sin inversión del Estado hay obras que no las haría nadie".

"De los impuestos que pagamos los rionegrinos, el 62% se lo lleva Nación. La pregunta es qué hace nación en río negro. si no hace viviendas, no hace cloacas, no arregla las rutas... Se llevan la plata sin hacer nada que nos beneficie a los rionegrinos. Sea poco o sea mucho, lo que se hace en Río Negro lo hacen la Provincia y los Municipios".

"Se han discontinuado planes para acompañar a enfermos de HIV, transferencias para métodos anticonceptivos o por comedores escolares. Hoy lo único que recibimos es la coparticipación federal, que en valores permanentes ha disminuido. Nos arreglamos con lo que tenemos", concluyó el gobernador.

Las obras que realizará Provincia en Cipolletti

El gobernador afirmó que los proyectos por los que se firmaron contratos este lunes son obras clave para atender demandas históricas y el crecimiento de la ciudad. "Son proyectos que forman parte de un paquete de obras que esperamos tener en marcha, completo, a fin de año. A estos contratos se suman la nueva Circunvalación -que tendrá un boulevard- y el entubamiento de canales" en la zona este, detalló.

Weretilneck destacó la realización de la red de gas en los asentamientos de la zona Este. "(Puente 83 y Puente Madera) tienen más de 50 años, en los que las familias ya han hecho su historia", afirmó.

Por otro lado, manifestó que el derivador de tránsito en el cruce de la Circunvalación Perón y la Ruta 65 permitirá descongestionar el tránsito. "Es una obra que hace al ordenamiento vial, porque en Ruta Chica y Perón todos los días hay largas filas de vehículos porque las rutas están sobresaturadas. Son obras que queremos tener licitadas a fin de año: nueva Circunvalación y el entubamiento de canales".

rodrigo buteler.jpg

El intendente Buteler, por su parte, destacó: “Estamos atravesando un gran crecimiento con el desarrollo de Vaca Muerta. Cipolletti crece a un ritmo más acelerado lo cual nos trae un desafío que es la infraestructura, ese crecimiento necesita obra pública. Seguimos trabajando con la provincia para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos”.

“El gran desafío es la mejora de la infraestructura debido al gran crecimiento de la región, para que sea un desarrollo sustentable. Estamos hablando de un plan de obra pública importante a nivel económico, y a nivel proyección para el desarrollo de la ciudad”, aseguró.

Con respecto a la entrega de escrituras el Intendente municipal agregó que: “La propiedad y las escrituras son un derecho de los vecinos, por eso hoy se entregaron 40 escrituras a vecinos que tuvieron el compromiso de pagar sus viviendas al IPPV. Permite darle la seguridad jurídica de que la vivienda es de familia. Es uno de los momentos más lindos y emotivos, les da la seguridad y tranquilidad para hacer lo que quieran con esa propiedad”.