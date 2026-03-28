El 2x4 vuelve a pisar fuerte en el CCC con otra edición del Preliminar del Mundial de Tango

Se llevará a cabo en julio próximo en la ciudad. La pareja ganadora competirá en la instancia final a desarrollarse en Buenos Aires.

El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) volverá a ser una de las sedes de una nueva edición del Preliminar del Mundial de Tango , organizado por el Grupo “Haciendo Tango Festival”.

El espectáculo se llevará cabo en durante tres días del mes de julio próximo, y clasificará a la pareja ganadora de la categoría “Tango de Pista” que luego competirá en las instancias finales que se desarrollarán el mes siguiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La evaluación de los artistas -cuya inscripción se anunciará en breve- estará a cargo de veedores oficiales y un jurado de prestigio internacional que llegarán especialmente para la ocasión, lo que le dará una destacada trascendencia a la cita.

Propuesta de declaración legislativa

Con el objetivo de remarcar la importania del certamen, que contará con el acompañamiento del municipal local la Secretaria de Cultura rionegrina, los legisladores Lorena Yensen y Elbi Cides -bloque Juntos Somos Río Negro- presentaron un proyecto para declararlo de interés social y cultural provincial.

“Es importante resaltar el altísimo nivel de los profesionales de nuestra región, considerando que cinco de los veinte campeones mundiales de la disciplina son representantes de la provincia de Río Negro”, ponderaron los autores de la iniciativa.

Agregaron en el mismo sentido que “se trabaja con un firme compromiso para jerarquizar el tango en el territorio rionegrino, con la firme ambición de posicionar a la ciudad de Cipolletti como la mejor sub sede de nuestro país”.

CCC

Los parlamentarios también elogiaron la gestión de los organizadores, dado que gracias a su labor “nuestra provincia ha logrado consolidarse nuevamente como una de las 30 sedes oficiales a nivel internacional”.

“Este evento de relevancia mundial se desarrollará durante tres jornadas (10, 11 y 12 de julio) de competencia en diversas categorías, cuya instancia final consagrará a la pareja que representará a esta sede en el Mundial de Tango” a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en agosto.

Un éxito de participantes en 2025

Esta será la tercera edición consecutiva del Preliminar de Tango a realizarse en Cipolletti. El año pasado la convocatoria logró un descatado éxito, con la participación de más de 70 parejas de toda la región. Además Además de la parte competitiva, también se brindaron clases especiales y se realizaron milongas con pista libre, a las que acudieron bailarines de todos los niveles.

Las presentaciones fueron seguidas también por una gran cantidad de público que se acercó al imponente edificio cultural cipoleño.

Una cita internacional

El Mundial que se lleva adelante en Buenos Aires es la competencia de baile de tango más importante a nivel global, donde se miden tanto parejas de más de 50 países, tanto profesionales como aficionados. Hay categorías de Tango de Pista y Tango Escenario.

Las parejas que participaron en preliminares desarrolladas en todo el país y el mundo competirán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario para avanzar a las Semifinales y disputar un lugar en la Gran Final.