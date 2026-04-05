Domingo de Pascua con pinceladas de invierno en el Alto Valle: viento y tormentas que amenazan

El SMN anticipa una jornada otoñal con una probabilidad de tormentas durante la tarde. A cruzar los dedos donde muchos disfrutan de una día festivo.

El otoño empieza a hacerse sentir en la región, con un Domingo de Pascua que con una fuerte transición hacia temperaturas más frescas y condiciones algo inestables, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el Alto Valle el pronóstico indica que será una jornada por momentos con nubosidad persistente, viento moderado y una inestabilidad que figura en el pronóstico, aunque sin señales de que vaya a transformarse en lluvias concretas.

Según el SMN , el día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura que rondará los 15°C durante la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro subirá hasta una máxima de 18°C, mientras que hacia la noche descenderá a valores cercanos a los 11°C. Estará fresco, pero no con un clima imvernal extremos.

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El dato que genera mayor expectativa aparece en la tarde, cuando el organismo nacional menciona la posibilidad de tormentas aisladas. Sin embargo, el rango de probabilidad —entre el 10% y el 40%— deja entrever que se trata más de una chance débil que de un fenómeno concreto. Todo indica que el domingo transcurrirá sin precipitaciones relevantes, pese a la amenaza latente en el pronóstico.

Qué pasa con el viento

El viento, en cambio, sí será un gran protagonista. Durante gran parte del día soplará desde el sector norte con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Esta condición aportará una sensación térmica algo más baja y ya que refuerza esa percepción de cambio de estación. Hacia la noche, el viento rotará al noreste y disminuirá su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h.

El cierre de la jornada se mantendrá con cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y sin lluvias pese a la amenaza de tormenta.

Cielo nublado y viento calmo en la cordillera

En la región cordillerana rionegrina se espera un domingo con cielo cubierto con algunos momentos de sol. La temperatura mínima estará en los 7º y la máxima será de 12. El pronóstico es similar tanto en Bariloche como en El Bolsón.

Más al este, en Maquinchao, la localidad ubicada en la Línea Sur, el día arrancará con el cielo cubierto, pero desde la tarde y hasta la noche se esperan chaparrones. El termómetro marcará entre 7 y 15º con viento de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 50.

En la Costa Atlántica la temperatura mínima fue de 6º mientras que la máxima llegará a los 19. La jornada transcurrirá mayormente nublada con vientos de hasta 31 km/h y máxima de hasta 50. Para la noche se esperan lluvias en Las Grutas y San Antonio. En el Valle Medio las condiciones serán similar, aunque al finalizar el día se registrarían tormentas eléctricas, que continuarían con mayor intensidad durante el lunes.