Dolor por la muerte de joven estudiante de la UNCo: "Lo querían todos"

Dolor en la UNCo: "Era un fenómeno el chico"

"Acompañamos a familiares, seres queridos y compañeros de la Facultad por tan irreparable pérdida", culmina el sentido mensaje de la Facultad de Ciencias Agrarias.

"Era un fenómeno el chico, no sé q le pasó sinceramente. Muy presente siempre en todas las actividades de la Facu, muy buen compañero, lo querían todos, desde compañeros, a docentes y no docentes. Muy triste noticia", lamentó uno de los docentes que si bien no lo tenía como alumno conocía a Gabriel y su calidad humana.

"Tengo entendido que era de Neuquén aunque no sé de que localidad, cursaba cuarto o quinto año", agregó muy apenado con el triste desenlace.