Dolor en Cipolletti: murió Martha Palou

Martha Palou llegó junto a su familia desde la provincia de Buenos Aires buscando un mejor futuro y se transformó en una de las personalidades más queridas de Cipolletti . Por ello, la noticia de su fallecimiento generó gran dolor entre los cipoleños, que la despidieron con tristeza y cariño en las redes sociales.

La publicidad, la moda y la radio cipoleña tuvieron en Palou a uno de sus emblemas , una emprendedora que desde su llegada a Cipolletti cosechó amistades y fue haciendo un camino interminable de sueños y proyectos. El eje de su trabajo, y su legado, fue la radio, donde trabajó durante más de 30 años para difundir el arte, la cultura y el trabajo de las ong de Cipolletti y la región.

"¿Charlamos?" fue su programa histórico, el que la hizo conocida más allá de la actividad comercial o los desfiles de moda. El ciclo tuvo continuidad durante más de dos décadas en distintas radios FM de la ciudad, como FM Galas y FM Máster y le permitieron vincularse con vecinos de distintos sectores que, desde el domingo por la tarde, la despidieron con cariño.

Recién llegada a la ciudad trabajó en la histórica agencia de publicidad de Daniel Carro y tuvo sus primeras columnas de radio. Desde la agencia de publicidad forjó vínculo con el Coro Polifónico y con u referente, el reconocido pianista Miguel Ángel Barcos, con quien tuvo un micro radial sobre historias de tango en LU19.

Fuera de la radio, Martha Palou fue una gran impulsora del mundo de la moda en Cipolletti. Vinculó a comercios, diseñadoras y jóvenes que querían modelar. Fundó la primera escuela de modelos de la ciudad y realizó más de 500 desfiles, un clásico cipoleño en décadas pasadas.

Por su incansable labor, fue distinguida por el Concejo Deliberante de Cipolletti en 2023. Se la reconoció como "mujer destacada" de la ciudad. Su legado, y el mayor reconocimiento, surgió en las últimas horas, cuando se conoció su fallecimiento -a los 86 años- y las redes sociales se llenaron de recuerdos y despedidas.