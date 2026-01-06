Dolor en Cipolletti por la muerte de Ramón, el bicicletero del pueblo

"Era un tipo duro pero tenía un corazón inmenso", lo definió a la perfección su hijo el doctor. Cientos de vecinos lo despiden. Todos tienen un recuerdo para compartir.

Ramón, un histórico bicicletero de Cipolletti, que era "recto o serio pero se hacía querer por su gran corazón".

"Se me vienen tantos recuerdos a la mente y sentimientos de aquel Cipolletti cuando la bicicleta era el juego o solo andar en bici; ¡gracias Ramon! Sos parte de la historia de Cipo ". La sentida frase pertenece a Miguel, un vecino más, y resume lo que siente por estas horas buena parte de la ciudad. Es que se fue un pedazo de Cipolletti con la muerte del bicicletero del pueblo , Ramón Rodríguez y la comunidad lo despide este martes con respeto y dolor , tanto en la sala velatoria como en las redes sociales. Casi todos atesoran un recuerdo con él para compartir en público o guardarlo en lo más profundo del alma.

Ramón tenía 81 años y por décadas atendió a todos en su local conocido como Cycles Ramón de Alem e Italia y después en Esmeralda 645, junto a su señora Mirta y a Marcela .

El doctor Ramón Ariel Rodríguez , el mayor de sus hijos, contó que "es un día muy triste para todos. Mi viejo era un tipo duro, pero tenía un corazón inmenso . Quería mucho a sus nietos. Se lo va a extrañar enormemente".

Cicles Ramón Uno de los locales en los que atendió Ramón, el bicicletero del pueblo.

También, desde la familia, una de sus nietas le dejó emotivas palabras a su abuelo al que apodaban Reymon. "Sos y fuiste una gran parte de nuestra historia familiar. Padre, suegro, abuelo, en todos nosotros dejaste una huella imposible de borrar", señaló muy acongojada.

En el emotivo mensaje de despedida agregó: "te vamos a extrañar mucho, no te imaginás cuánto, sobre todo en las mesas familiares, en la pileta tomado unos mates o entrar a la bicicletería y no verte sentado, entre los rayos de las ruedas. Gracias por todo abuelito".

Ramón era el padre de Ariel, Javier, Juan Cruz (ya fallecido) y Marcela. Sus restos son velados este martes en Ocaso, en el horario de 9 a 12.

Lo despide con dolor todo Cipolletti

Conocida la triste noticia, cientos de vecinos expresaron su tristeza en las redes sociales y además de enviar las clásicas condolencias a su familia, compartieron algún recuerdo con el bicicletero de todos.

"Mi infancia y adolescencia tuvo su bicicletero, como todo pibe, el mío fue Ramón. Estaba en Italia y Alem la bicicletería, yo vivía a una cuadra. Todos los días y a cada rato había que hacerle algo a la bici, y éramos una banda. Gracias Ramón, sos parte sencillamente importante de mi vida. Q.E.P.D", comentó Daniel en la publicación del colega Miguel Parra en su cuenta de Facebook.

Un tocayo suyo, otro Daniel, expresó: "Nuestro bicicletero del barrio y de nuestra infancia. ¡Que aguante nos tenía! Q.E.P.D. Ramón, mis condolencias a la familia".

Marcos, lamentó: "Triste noticia, hace una semana estuvimos hablando con su esposa. ¡Se lo va a extrañar a Ramón! Una gran persona. Q.E.P.D".

Cristian, del mismo rubro y también con enorme trayectoria en la región, señaló: "Q.E.P.D colega y amigo. Saludos a la familia. De parte de cicles Henry".

Cicles Henry.jpg Henry, otra histórica bicicletería, que mostró su dolor por la muerte del querido colega.

"Mi primera bicicleta me la compraron ahí… Un tipazo Ramon, QEPD. Un abrazo gigante a toda la familia", aseguró Roger.

"Raimon', cuánto dolor. Pasé mi infancia yendo a charlar con él, un grande. Era recto, por eso decían que era serio y sabía muchísimo. Un gran abrazo a la familia", lo despidió Julio.

"Mucha fuerza Mirta e hijos. Vas a encontrarte con Juan Cruz, Ramón. Un fuerte saludo a toda la familia Rodríguez de Bicicletería Avenida. Se fue un legendario", expresó César.

Sergió lo describió como "un grande" y recordó que "siempre nos reparaba las bicis de la policía cuando trabaje en la comisaría cuarta. Una gran persona. QEPD Ramón".

¡Hasta siempre, leyenda!