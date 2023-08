"¡Diga 33!", el chat que les cambió la vida a ex compas con alma de niños

El primer mensaje de la jornada ingresa de madrugada, a las 4.30 am. “¡Buenos días, banda!”, envía el divertido Luis que arranca a trabajar tempranito... Es la “travesura” inicial cotidiana de estos cincuentones con alma de niños que no paran de reírse. Lejos de enojarse, quienes ya están despiertos le festejan la locura al ex compañero de la primaria.