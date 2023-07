Día del Amigo: El imperdible festejo de famosa peña local, desde adentro

Hay clima de finde en plena semana. Hay rico vino (eso no se negocia), variedad de ensaladas y en general buena y tierna carne. Hay alegría más allá de los problemas cotidianos. Hay risas aunque no se renueven tanto las anécdotas y las festejen “los de siempre”. Hay broma sana del de River al de Boca, del cipoleño al neuquino y viceversa. Hay peronistas, radicales, los K y los del Pro en una madura convivencia (hasta que marchan los primeros tubos de tinto y se pone más picante que los choris, je). Hay profesionales y laburantes en la mesa. Hay memoria y se brinda por los que ya no están. Hay que estar y allí estuvimos, para disfrutar desde adentro a una de las peñas más antiguas y divertidas del Alto Valle.