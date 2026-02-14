Día de los enamorados en Cipolletti: cómo estará el tiempo en el fin de semana XXL

El pronóstico anuncia temperaturas cálidas y vientos moderados durante el día de San Valentín. El domingo continuará el calor con la presencia de vientos del suroeste.

El día de San Valentín tendrá temperaturas cálidas y vientos moderados que no afectarán la jornada para celebrar el amor.

El Día de los Enamorados se presentará en Cipolletti tendrá una jornada con condiciones estables, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso , lo que anticipa una jornada ideal para actividades al aire libre y celebraciones nocturnas. El termómetro marcará los 20°C de la mañana hasta un máximo cercano a los 30°C durante la tarde.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará 20°C a las 9 , con cielo soleado y viento leve del norte entre 9 y 20 km/h. Hacia las 10, la temperatura subirá a 22°C, aunque la sensación térmica alcanzará los 25°C por efecto del aire seco y la intensidad de los rayos del sol.

A media mañana, cerca de las 11, anuncian 24°C con viento del oeste. El ambiente continuará cálido y seco, mientras que al mediodía el registro llegará a 26°C con brisas del sudoeste que aportarán frescura. Durante las primeras horas de la tarde se sentirá el mayor calor. A las 14, la máxima alcanzará los 30°C , con viento del oeste que podría intensificarse con ráfagas de hasta 34 km/h.

Las condiciones se mantendrán estables hacia las 17, cuando la temperatura continuará alrededor de los 30°C. El viento del sudoeste podría presentar ráfagas cercanas a los 40 km/h, generando momentos de mayor circulación de aire. Al caer la tarde, el descenso térmico será leve. A las 20 se prevén 29°C con presencia de nubes dispersas, manteniendo un ambiente cálido ideal para cenas al aire libre y paseos.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (2).JPG La temperatura máxima llegará a los 30° C durante horas de la tarde. Antonio Spagnuolo

Cómo estará el tiempo en la noche cipoleña

Durante la noche, el cielo comenzará a despejarse por completo. A las 23, la temperatura bajará a 25°C con viento moderado del sudoeste, lo que aportará una noche más fresca y agradable para las salidas nocturnas y celebrar el amor.

Con este panorama, San Valentín se perfila como una jornada calurosa pero agradable en la región, con condiciones propicias para celebraciones románticas, actividades recreativas y encuentros nocturnos bajo un cielo despejado.

food trucks Isla Jordan El verano cultural en la Isla Jordán.

El pronóstico del tiempo el domingo 15

El domingo 15 continuará el tiempo estable en Cipolletti, con cielo completamente despejado y viento moderado del sudoeste durante la madrugada. A las 2 se prevén 21°C, mientras que hacia el amanecer el registro descenderá hasta los 18°C, con ráfagas que podrían oscilar entre 22 y 45 km/h.

Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco y agradable. A las 8 la temperatura rondará los 17°C con viento del oeste, pero el ascenso térmico será rápido: hacia las 11 el termómetro marcará 24°C, con una sensación térmica cercana a los 25°C bajo un cielo sin nubosidad.

Por la tarde volverá el calor típico del valle. A las 14 se estiman 29°C y el pico térmico llegará a las 17 con 31°C, mientras que hacia las 20 persistirá un ambiente cálido con 29°C. La noche cerrará con 25°C y viento leve del este, generando condiciones agradables para actividades al aire libre.