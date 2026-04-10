Consumían alcohol y drogas y dejaron un enchastre en una plazoleta: Los obligaron a limpiarla

Personal del Municipio advirtió a tres hombres consumiendo alcohol y drogas en la plazoleta del Tango y les aplicó un llamativo castigo.

Personal municipal de Cipolletti obligó a tres personas a limpiar el desastre que provocaron en una plazoleta.

La Municipalidad de Cipolletti realizó un operativo en la plazoleta del Tango para obligar a tres personas a limpiar todo lo que habían ensuciado. Según trascendió, los hombres fueron descubiertos consumiendo alcohol y drogas y tirando desechos en la vía pública.

Personal municipal intervino en la plazoleta ubicada en González Larrosa a través de personal de la dirección de Comercio , dependiente de la secretaría de Fiscalización , junto a su equipo que recorre la ciudad las 24 horas .

"Tras detectar la situación, se actuó de inmediato: los involucrados fueron retirados del lugar, se iniciaron las actuaciones correspondientes y, antes, tuvieron que hacerse cargo del desorden que generaron", informaron desde el Municipio.

Desde Ejecutivo aseguraron que el operativo forma parte del plan de ordenamiento urbano que incluyó la ordenanza contra los trapitos y los procedimientos para desmantelar aguantaderos. "El mensaje es claro: en Cipolletti no hay lugar para el descontrol. No a la droga, no a la ocupación indebida de espacios públicos, no a los aguantaderos, no a la suciedad". expresaron desde el gobierno local.

Bebían alcohol y se drogaban en una plazoleta y los obligaron a limpiarla

Además de limpiar, las tres personas que bebían alcohol y se drogaban en la vía pública deberán responder ante la Justicia por estos hechos, que afectan la convivencia y generan temor en los vecinos.

“El espacio público es de los vecinos y lo vamos a hacer respetar. En Cipolletti se terminaron la tolerancia para los que están fuera de la ley: Acá las normas se cumplen, y el que no cumple, paga las consecuencias”, señalo el intendente Rodrigo Buteler.

Los hombres habrían roto bolsas de basura en la plazoleta y habían dejado desperdicios tirados en el lugar. El personal municipal les dio bolsas nuevas y les pidió que recogieran los desechos.

consumo alcohol drogas plaza Personal municipal de Cipolletti obligó a tres personas a limpiar el desastre que provocaron en una plazoleta.

Operativo en Parque Industrial

El jueves, el Municipio había realizado un operativo similar en la zona del Parque Industrial, específicamente en la intersección de Saturnino Franco y Rodolfo Diesel, a partir de reiteradas denuncias realizadas por vecinos a la Línea 147.

En el lugar se detectó la presencia de personas que pernoctaban y utilizaban el espacio como punto de encuentro para el consumo de drogas y habían comenzado a levantar una construcción precaria. Según manifestaron vecinos del sector, la situación generaba molestias constantes, además de preocupación e inseguridad en la zona.

Este tipo de acciones se realizan de manera coordinada con distintas áreas municipales y, en muchos casos, con el acompañamiento de la Policía de Río Negro, con el objetivo de recuperar espacios y devolver tranquilidad a los barrios. En Cipolletti ya se han llevado adelante múltiples intervenciones similares, superando las 25 demoliciones de aguantaderos en distintos sectores de la ciudad.

Denuncias, a la Línea 147

Además, desde el Municipio se recordó que las denuncias de los vecinos son fundamentales para detectar este tipo de situaciones, y pueden realizarse de forma anónima a través del 147, entre otras vías habilitadas.

Desde la comuna destacaron que estos operativos forman parte de una política sostenida que busca mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida en cada barrio, recuperando espacios que antes generaban conflicto y transformándolos en lugares más seguros para todos los vecinos.