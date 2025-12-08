Consejos para que el agua dure más en las piletas ante las altas temperaturas y gran demanda de agua

El calor ya se hizo presente hace días. La demanda de agua aumenta y Aguas Rionegrinas difundió concejos para el cuidado del agua de las piletas.

A dos semanas del inicio oficial del verano , pero con altas temperaturas que ya se hacen sentir desde hace varias semanas, el uso de piletas volvió a ocupar un lugar central en las familias cipoleñas . Este escenario suele traer aparejado un incremento en la demanda de agua potable y, en consecuencia, dificultades en el suministro, especialmente en los días de calor extremo.

Con ese contexto, el Gobierno de Río Negro y la empresa Aguas Rionegrinas difundieron una serie de recomendaciones para mantener el agua de las piletas en buen estado por más tiempo y promover un uso responsable del recurso. El objetivo es reducir la necesidad de recambiar el agua con frecuencia , proteger la salud de los usuarios y aliviar la presión sobre el sistema de distribución durante los picos de consumo.

Las piletas de lona, una de las opciones más elegidas por su bajo costo y fácil instalación, tienen en promedio una capacidad que oscila entre los 2000 y 4000 litros. En cambio, las piscinas de hormigón o fibra de vidrio suelen contener desde 6.000 litros en adelante.

Más allá de la diferencia de volumen, las piletas de material suelen contar con sistemas eléctricos de purificación y requieren tratamientos químicos que permiten conservar el agua durante toda la temporada. Las de lona, en cambio, necesitan recambios más frecuentes y cuidados específicos para sostener la calidad del agua.

Recomendaciones para mantener el agua en condiciones

Desde Aguas Rionegrinas remarcaron que el cuidado del agua es clave para evitar desperdicios y prevenir problemas de salud. Entre las prácticas sugeridas se encuentran:

Utilizar miniboyas con pastillas de cloro para mantener el agua desinfectada.

Aplicar productos químicos adecuados según el tipo de pileta, como alguicidas, cloro y decantadores.

Tapar la pileta luego de cada uso para evitar que ingrese suciedad y proteger la lona.

Higienizar los pies antes de entrar al agua y limpiar inflables o juguetes con agua y unas gotas de lavandina.

Colocar decantadores durante la noche para que la suciedad se asiente en el fondo y facilitar su limpieza.

Reutilizar el agua y reducir el impacto en el suministro

Otro punto destacado en las recomendaciones es el destino del agua cuando se realiza el recambio. Se aconseja reutilizarla para el riego de plantas, la limpieza de veredas, autos o bicicletas, como una forma de reducir el desperdicio y aprovechar al máximo el recurso.

En un contexto de altas temperaturas y consumo sostenido, las autoridades reiteraron que mantener el agua de las piletas en buenas condiciones no solo permite extender su uso, sino que también contribuye a disminuir el impacto sobre el sistema de agua potable en toda la provincia.

El pronóstico para los próximos días

En Cipolletti, el lunes la temperatura llegó a los 36°C, bajo cielo mayormente despejado y humedad acotada.

El martes se espera un incremento térmico, con máximas cercanas a 34°C, mientras que el miércoles podría consolidarse como la jornada más calurosa de la primera mitad de la semana, con picos de 33°C y condiciones estables. No hay probabilidad de precipitaciones en este tramo del pronóstico.