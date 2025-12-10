Comienza el reasfaltado en Naciones Unidas a cuatro meses del fin de la obra cloacal

Tras la finalización de la obra en agosto, el Municipio anunció el inicio del reasfaltado sobre calle Naciones Unidas. Enterarte los días y horarios de corte al tránsito.

El Municipio anunció el reasfaltado final sobre calle Naciones Unidas tras la finalización de trabajos de cloaca.

La calle Naciones Unidas vuelve a ser noticia. Cuatro meses después de que Aguas Rionegrinas (ARSA) finalizara la reparación del colector cloacal en el tramo comprendido entre Paraguay y Bolivia, esta semana comenzaron los trabajos de preparación del suelo para concretar, finalmente, el reasfaltado definitivo . La intervención implica cortes totales diarios , una medida necesaria para garantizar la correcta ejecución del bacheo y la posterior colocación de la carpeta asfáltica, informaron desde el Municipio de Cipolletti.

Según se comunicó oficialmente, el tránsito permanece interrumpido sobre la mano oeste del sector, entre las calles Paraguay y Bolivia, todos los días de 8 a 18.30 . Pasada esa hora, el corte se levanta hasta el día siguiente, volviendo a interrumpirse a las 8.

La recomendación es circular con extrema precaución, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular y en las zonas aledañas, donde el tránsito se vuelve más intenso por los desvíos.

Desde Obras Públicas confirmaron que durante la semana se avanzará con la colocación de la carpeta, etapa clave luego del movimiento y preparación del suelo. El objetivo es corregir las deformaciones que dejaron los trabajos de excavación realizados meses atrás y consolidar la nueva estructura del pavimento para evitar futuros hundimientos.

ECP AGUAS RIONEGRINAS OBRA (2).JPG Esta semana, habrá cortes totales al tránsito entre las 8 y 18 hs sobre calle Naciones Unidas entre Paraguay y Bolivia. Estefania Petrella

Un reclamo pendiente desde agosto

Las tareas cloacales culminaron en agosto, cuando ARSA dio por finalizada la obra de recambio de cañerías. En ese momento, la empresa provincial había anunciado que restaba completar la compactación y asfaltado, fases indispensables para devolver las condiciones de transitabilidad a una de las arterias más utilizadas de la zona norte.

El proyecto original consistió en intervenir unos 180 metros de cañería de PVC de 500 milímetros de diámetro, reemplazando tramos deteriorados que venían ocasionando obstrucciones recurrentes y malestar en el barrio. La renovación respondió a la necesidad de modernizar la red cloacal, reducir riesgos sanitarios y acompañar el crecimiento urbano sobre sectores donde la infraestructura quedó obsoleta.

Luis Argüello, jefe de ARSA en Cipolletti, detalló en ese momento que las tareas avanzaron “según lo planificado” y explicó que se realizó “el empalme completo de las dos cuadras”. Además, había anticipado que “el proceso requiere dejar el suelo en condiciones para que el pavimento tenga la durabilidad esperada”, señalando que cada etapa llevaba tiempos técnicos que habían sido previstos.

ECP AGUAS RIONEGRINAS OBRA (6).JPG Los trabajos de ARSA formaron parte de una modernización del sistema cloacal de la ciudad. Estefania Petrella

¿Qué se hizo y por qué era necesario?

El recambio contempló la extracción de la antigua cañería, la instalación del nuevo tramo y la construcción de empalmes que permiten optimizar la circulación interna del sistema cloacal. De acuerdo con ARSA, el deterioro acumulado durante años provocaba colapsos frecuentes y desbordes, con consecuencias directas para los vecinos, especialmente en días de mayor demanda o tras eventos de lluvia.

La intervención formó parte del plan provincial de inversión en infraestructura sanitaria, con obras de envergadura en distintos puntos de la ciudad. La meta es reforzar los servicios básicos y garantizar la capacidad de respuesta ante el crecimiento urbano, un desafío que involucra a numerosos sectores donde las redes existentes ya no logran acompañar la demanda habitacional.

Desborde cloacal Naciones Unidas Cipolletti.png Los vecinos y comerciantes, esperaron meses para que inicie la etapa final de la obra. Alejo Maimo

Lo que viene

Con el reasfaltado en marcha, se espera que el tránsito vuelva a la normalidad antes del inicio del año próximo. Desde Obras Públicas señalaron que las tareas forman parte del compromiso asumido para devolver la circulación plena sobre una calle que permaneció afectada durante meses y que hoy requiere un cierre definitivo para evitar nuevos inconvenientes.

Mientras tanto, la recomendación es evitar el sector en los horarios de corte, utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta, en una semana donde las máquinas y operarios continuarán trabajando para concluir una obra largamente esperada por los vecinos del sector norte de Cipolletti.