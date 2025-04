Cipoleña fue viral por lo que hizo en su trabajo: el explosivo debate que armó el video

"Que mejor que renunciar un día de lluvia . Por mensajes me dijeron que no lo haga, que está difícil conseguir laburo. Esta es mi cara de felicidad después de haber renunciado a mi trabajo" , agregó sumamente aliviada en un video que reprodujo el sitio MDZ.

"La verdad que están sobrevalorados los trabajos. La gente que realmente me conoce sabe que no duro mucho en los laburos. Además somos un numerito más, si no estás vos viene alguien de reemplazo. Yo no estoy para hacer esfuerzos por alguien más. Solo por (su mascota)", fue la picante reflexión que lanzó luego y encendió la polémica.