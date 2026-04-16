Avanzan los trabajos para la bicisenda de calle San Luis

El Municipio comenzó a realizar movimientos de suelos para la creación de la nueva bicisenda. Cuándo demorará la obra.

El Municipio continúa avanzando en la obra de bicisenda , senda peatonal y mejoramiento de calle San Luis . Se ejecutaron 680 m2 de excavación no clasificada y 1955,7 m2 de compactación de subrasante correspondiente a la bicisenda en la margen oeste de calle Moyano .

A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que el objetivo principal será mejorar el flujo vehicular sobre San Luis mediante su ensanchamiento, en el tramo comprendido entre las calles Santa Cruz e Illia , así como incorporar una senda peatonal y una bicisenda que favorezcan la movilidad segura y ordenada de peatones y ciclistas.

Los trabajos por la bicisenda

Entre las tareas más destacadas que se ejecutarán se contemplan la construcción de cordón cuneta, la ejecución de rampa y rebaje del cordón cuneta, la construcción de badenes y triángulos, la carpeta de concreto asfáltico, el enripiado, la ejecución de una boca de tormenta y la señalización, y la aplicación de material termoplástico reflectante y la señalización vertical.

Cabe destacar que además se ejecutará el proyecto de alumbrado en la bicisenda conforme al proyecto ejecutivo. Los trabajos incluirán la reubicación e instalación de nuevas columnas de alumbrado público y farolas LED.

Se vienen las luces led a la bicisenda a Puente 83

A través del Departamento de Alumbrado Público, el Municipio de Cipolletti comenzó las tareas para la inminente colocación de nuevas columnas y luminarias led en la ciclovía de Ruta Chica, desde Salto hacia Puente 83.

El primer tramo estará comprendido desde Circunvalación Perón a Mosconi. En total se colocarán 36 postes y luminarias. Dicha obra brindará mejor iluminación y más seguridad principalmente a los ciclistas que transitan a diario por el sector.

Estas acciones forman parte del Plan Cipo más LED, que busca modernizar el alumbrado público y mejorar la seguridad vial y peatonal en distintos sectores de la ciudad.

Además, el cronograma de recambio led continúa en los barrios Filipuzzi y Del Trabajo. Las tareas se llevan a cabo en calles Castello, entre Mariano Moreno y JJ Paso. El recambio en dicho sector abarca la colocación de un total de 215 luces a led, en el cuadrante comprendido por Mengelle, M. Moreno, Santa Cruz y Buenos Aires.