Cuánto cuesta el mantenimiento de una caldera en el Alto Valle y cuándo se recomienda hacerlo

La demanda crece en este época del año. Contactamos a cuatro referentes de distintas ciudades de la zona. Las tendencias según la localidad.

Si bien las temperaturas en las primeras semanas otoñales se mantienen agradables, ya se ve venir el frío en una región donde el invierno se padece, las heladas no perdonan y contar con una calefacción acorde se torna indispensable.

Es la época en las que además de sacar la ropa de abrigo del ropero hay que volver inevitablemente a encender la caldera en el caso de aquellos que disponen de ese sistema para aclimatar sus hogares.

Y como se sabe, esos costosos artefactos requieren de una mantención anual que resulta clave para su correcto funcionamiento. Una periodicidad que no todos respetan y lamentablemente se paga más caro cuando se acuerdan tarde.

Por ello, ahora que comienza la “temporada alta” del rubro nos preguntamos cuánto cuesta realizar el famoso mantenimiento preventivo y cómo viene la demanda. En el medio, un par de tendencias que crecen y varían según la ciudad.

Precios del mantenimiento de caldera y tendencias

Eduardo Olguín, de Neo Servicios Eléctricos y Climatización de Cipolletti, explica que “el valor depende mucho también de los técnicos. Hay un tema que se da tanto en el rubro de calefacción y aires acondicionados, en el que los recién empezados cobran menos que lo que sugiere el mercado, uno se da cuenta”.

Siguiendo con esa contextualización, el experimentado trabajador agrega: “Nosotros nos guiamos mucho por los precios que sube la Cámara Patagónica de Calefacción y Aire Acondicionado, que hace actualizaciones cada 4 ó 6 meses. En base a eso, el precio sería de 260 mil pesos. Este mes abril empecé a aplicarlo”.

Respecto a la demanda asegura que “está empezando a crecer, el 50 % de los llamados que recibo estos días son por ese tema”.

Ignacio Olié es la cara visible de Olié Climatización, con ocho años de trayectoria en Neuquén, Cipolletti y ciudades aledañas. El especialista aclara que los valores “varían según la complejidad del trabajo y el tipo de caldera”. Pero estima "entre 180 mil a 240 mil pesos” el costo del mantenimiento.

El servicio incluye:

Limpieza completa del equipo

Reparación pérdidas de aguas

Reparación de pérdidas de gas

Calibración del vaso de expansión

Calibración de llamas

Limpieza de filtros

Chequeo de todos los componentes: mantenimiento correctivo y preventivo.

“Un detalle súper importante para nosotros es la salida del monóxido de carbono, priorizamos la salud de los clientes”, aclara.

Caldera

Asimismo, revela una tendencia relacionada al progreso neuquino y de muchas partes del Alto Valle. “Está creciendo en Neuquén la climatización por caldera. Hay mucho edificio nuevo, gente que cada vez elige más este sistema avanzado, de mucho confort, de alto rendimiento. Con una sola caldera podés calefaccionar un espacio amplio, es seguro”, destaca las bondades de dicha opción.

Por su parte, Boris se dedica al servicio de refrigeración y calefacción en Fernández Oro. En su caso a los clientes “les cobro $ 100 mil pesos el servicio de mantenimiento preventivo en calderas murales, lo mantengo desde el año pasado a ese monto”.

Expone un vicio generalizado, un pecado casi cultural de “llamar a último momento” y advierte al público sobre los perjuicios que ello provoca. “Generalmente la gente no tiene el hábito de hacer el servicio, ni en aire acondicionado ni en caldera. Te llaman cuando no arranca o cuando algo ya está roto, ahí el servicio se encarece. Sería bueno que se tome consciencia”.

caldera (1)

Los precios:

Visita técnica $80mil (con reintegro del 50% si acepta presupuesto de reparación)

Puesta en marcha con termostato $100mil

Limpieza de radiador $45 mil cada uno

Reparación de radiador con desmonte $70mil

Desmonte de caldera con reparaciones varias $180mil

A diferencia de lo expresado por su colega neuquino, cuenta que los vecinos de Fernández Oro apuestan por una forma alternativa de calefacción: “He notado muchas instalaciones de aires acondicionados de frío y calor, es la tendencia. Oro se va extendiendo, están tirando más metros de caños de gas, baja la presión en las redes domiciliarias y por lo tanto los equipos no rinden como antes, no calientan tanto”.

“Es más fácil instalar aire acondicionado que sí rinde. Eso sí, hay que tener recaudo también con el tema de los transformadores porque puede pasar como en verano que colapsen y se corte la luz seguido ”, redondea.

Otro de los consultados fue Ignacio Bauser, quien hace casi dos décadas está en tema y trabaja en toda la región.

“Hacer mantenimiento correctivo, preventivo cuesta alrededor de 240 y 280 mil pesos”, indica. Y específica el alcance del servicio:

Limpieza de extracción de gases, los quemadores, intercambiador

Calibrado vaso de expansión

Puesta en marcha

Purgado de radiadores o piso

¿"Si hay laburo"? Por suerte sí, en mi caso tengo agenda completa esta semana, hasta el martes no tengo un hueco. Creció la demanda", culmina.

Llega el frío y los que se dedican al mantenimiento de caldera entran en calor...