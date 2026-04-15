Entró a la casa por el techo, amenazó a su ex con un arma y fue detenido: qué decidió la Justicia

El agresor sorprendió a su ex mientras dormía y provocó destrozos en la vivienda y en un vehículo estacionado. La jueza habilitó el plazo de investigación por cuatro meses.

El agresor ingresó a la vivienda por los techos y amenazó a su ex pareja con un cuchillo.

Un violento episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio 2 de Febrero en Cipolletti , cuando un hombre se subió a los techos , ingresó a la casa y amenazó a su ex pareja con un cuchillo . El agresor provocó destrozos en el hogar , rompió un vehículo estacionado en el garaje y emprendió la fuga.

La Justicia de Río Negro formuló cargos por los delitos de amenazas agravadas, violación de domicilio y daños , todo en un contexto de violencia de género y en concurso real, siendo responsable a título de autor.

La acusación fue presentada durante la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló en el Foro local de Cipolletti. La magistrada definió las medidas cautelares como prohibición de acercamiento a la víctima y será vigilado con una tobillera satelital hasta el juicio.

Cómo fue el violento episodio

Según la teoría fiscal, el episodio ocurrió el 12 de abril, alrededor de las 21, en una vivienda ubicada en el barrio 2 de Febrero. En ese momento, el imputado ingresó a la casa por los techos, sin la autorización expresa o tácita de la mujer.

cipolletti ministerio publico fiscal El violento episodio se desató en una vivienda del barrio 2 de Febrero.

Una vez en el interior, el hombre se dirigió al dormitorio donde estaba la mujer durmiendo y la increpó con un arma, amenazándola de muerte. El agresor comenzó a seguir a la joven por varios sectores de la casa, lo que generó un gran temor en la víctima.

Durante el enfrentamiento, el acusado provocó destrozos que intensificó el miedo en la mujer. El imputado rompió un vidrio de la puerta de ingreso al domicilio, la luneta y el vidrio trasero de un vehículo que estaba estacionado en la zona del garaje. Tras realizar los destrozos, emprendió la fuga.

La jueza dictó medidas cautelares como prohibición de acercamiento

Por su parte, la defensa oficial no presentó objeciones ni a los hechos expuestos ni a la calificación jurídica propuesta y tampoco cuestionó las medidas cautelares solicitadas por la parte acusadora durante la audiencia.

comisaria anai mapu El acusado deberá presentarse en la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu cada 15 días.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías aceptó la formulación de cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y ordenó medidas restrictivas.

Las medidas cautelares incluyeron la colocación de una tobillera electrónica, la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de establecer cualquier tipo de contacto, además de la obligación de presentarse cada quince días en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.