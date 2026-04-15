Golpe en Cipolletti: así cayeron con dos motos robadas en pocas horas

La BMA secuestró dos motos con pedido vigente en distintos operativos. Hay personas demoradas y causas en manos de la Fiscalía.

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti volvió a desplegar controles en distintos barrios y logró resultados concretos: en pocas horas recuperó dos motocicletas con pedido de secuestro vigente.

El primer procedimiento ocurrió en la intersección de O’Higgins y Mengelle , donde los efectivos identificaron a un hombre que circulaba en una moto 110cc.

Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado en diciembre de 2025 en la Comisaría 1° de Neuquén .

image

De inmediato intervino la Comisaría 4ª, que trasladó tanto al conductor como al vehículo, quedando a disposición de la Fiscalía.

Segundo golpe: otra moto con pedido

Horas más tarde, en Reconquista y Esmeralda, los efectivos identificaron a dos personas que se movilizaban en otra motocicleta 110cc.

Tras el control, confirmaron que también tenía pedido de secuestro, en este caso por un hurto denunciado en febrero de 2025 en la Unidad 43° de Cinco Saltos.

image

Intervención judicial

Ambas personas fueron trasladadas junto al rodado, que quedó secuestrado, mientras avanzan las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía en turno.

Controles que no se detienen

Desde la Policía destacaron que estos resultados forman parte de los operativos preventivos que la BMA realiza de manera constante en la ciudad.

El objetivo es claro: detectar vehículos con irregularidades y prevenir delitos en la vía pública.

Le habían secuestrado el auto por una causa y un detalle oculto agravó su situación en Cipolletti

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento N° 128 del barrio Ferri en la Brigada Rural, donde permanece retenido el vehículo en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma de fuego y lesiones.

Durante la nueva inspección, los efectivos detectaron un detalle que encendió todas las alarmas: el número de motor del Peugeot 206 no estaba visible. Ante la irregularidad, se convocó a especialistas de la Planta de Verificación Policial, quienes realizaron un análisis técnico más profundo sobre el rodado.

El resultado fue contundente: el número de motor presentaría signos de adulteración, lo que abre una nueva línea de investigación sobre el origen del vehículo.

Con este hallazgo, se dio intervención inmediata a la fiscalía en turno, que dispuso la apertura de un legajo preliminar para avanzar en la investigación.

Además, se sumó una nueva imputación contra el propietario del auto, quien ya se encontraba detenido en el marco de la causa principal.