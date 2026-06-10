Atención emprendedores de Cipolletti: últimos días de inscripción para las ferias municipales

Quedan los últimos dos días para la inscripción de feriantes y artesanos. Todos los detalles de la documentación necesaria.

El viernes 12 de junio será el último día para la inscripción de feriantes.

La Municipalidad de Cipolletti anunció el cierre de la inscripción para los feriantes , emprendedores y artesanos que aún no forman parte de las ferias municipales . El registro tiene como objetivo que los productores locales comiencen a participar de los mercados y eventos para comercializar sus productos.

La Secretaría de Fiscalización informó que la primera etapa de la inscripción estará abierta hasta el 12 de junio inclusive. El registro se realiza de forma presencial en la delegación municipal ubicada en la calle Brentana N°571 con el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La iniciativa apunta a ordenar y formalizar la actividad de los feriantes.

Para completar la inscripción, los emprendedores deberán presentar la documentación necesaria que incluye una fotocopia del Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado, certificados de antecedentes provinciales y nacionales vigentes y la negativa de ANSES.

Una vez que la documentación sea presentada, será sometida a controles y validaciones, y en el caso de que sea correctamente verificada, se realizará la entrega de una credencial con la información básica sobre el producto que venden. La finalidad de este procedimiento es blanquear la situación de los feriantes, regularizar su situación en cuanto a la documentación y realizar un mapa general de los productos locales que ofrece la localidad.

Ferias El objetivo de la iniciativa es ordenar y regularizar la actividad de los emprendedores y feriantes de Cipolletti. Archivo

La importancia del carnet de manipulación segura de alimentos

Desde el municipio recordaron que quienes elaboren, transporten, almacenen o comercialicen alimentos deben contar obligatoriamente con el carnet de manipulación segura de alimentos. Se trata de un certificado que acredita la capacitación en normas de higiene y seguridad alimentaria para consumo humano. Es una documentación obligatoria y es emitida por la Municipalidad de Cipolletti.

feria-de-la-economia-social.jpg El objetivo también es crear un mapa de los productos con sello local para la creación de políticas públicas y acompañamiento técnico.

Para más información y consultas, los vecinos pueden comunicarse al 299-5470096, correspondiente a la Jefatura de Calidad Alimentaria o enviar un correo electrónico al [email protected].

Esta iniciativa tiene como fin acompañar, regular la actividad económica de la localidad y obtener información actualizada sobre emprendimientos locales, para facilitar la planificación de políticas públicas y el acompañamiento técnico municipal para promover el crecimiento de los emprendimientos y el progreso de su comunidad.