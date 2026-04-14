¡Atención Cipolletti! Cambia el sentido de circulación de varias calles

Un plan de reordenamiento vial alcanza a barrios de la zona Este de la ciudad. El detalle de las modificaciones en los sentidos de circulación.

Una esquina muy transitada de Cipolletti. Habrá que prestar atención a los cambios.

La dirección de Tránsito de Cipolletti avanza con un plan de reordenamiento vial en el barrio Jorge Newbery , donde informó que se están realizando tareas de recambio de señalización y una modificación del sentido de circulación en distintas calles del sector.

El objetivo, se indicó, es mejorar la circulación vehicular y adaptar el esquema vial a nuevas necesidades de tránsito urbano.

Uno de los cambios principales se aplica sobre calle Río Neuquén , en el tramo comprendido entre San Martín e Yrigoyen . Hasta ahora de doble mano, el sector pasará a tener sentido único de sur a norte , una vez finalizada la colocación de la nueva cartelería prevista entre este martes 14 y el miércoles 15 de abril.

Trabajos en la calle

Otros cambios en las calles del barrio

La Municipalidad informó además modificaciones ya vigentes en otras arterias del barrio:

Vélez Sarsfield , entre Río Collón Cura y Pastor Bowdler: ahora tiene sentido de este a oeste.

, entre Río Collón Cura y Pastor Bowdler: ahora tiene sentido de este a oeste. Vélez Sarsfield, entre Pastor Bowdler y Kennedy: quedó con doble sentido de circulación.

En estos sectores ya se colocó la señalización correspondiente y se retiraron las indicaciones anteriores.

Nuevas modificaciones

La dirección de Tránsito del Municipio adelantó que durante el mes de abril también se modificará la circulación en calle Rodolfo Walsh, entre Río Atuel y Río Limay.

En ese tramo, la vía pasará a ser de doble sentido, en el marco del mismo plan de reordenamiento urbano.

Operativos para orientar y ordenar

Inspectores de tránsito estarán presentes en la zona para orientar a los vecinos y reforzar las medidas de seguridad vial durante el período de adaptación.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución y prestar atención a la nueva cartelería instalada en el sector, especialmente durante los días de transición de los cambios del sentido de circulación.

Infraestructura para los barrios en 2026

El presupuesto 2026 da luz verde a una amplia lista de obras puntuales en distintos barrios y sectores de la ciudad. Entre ellas se destacan la construcción de rampas en el área céntrica, la plaza del Sol en el barrio Anai Mapu, la adecuación del edificio Ex Corpofrut y el desarrollo del playón Costa Norte.

Asimismo, se prevé la reubicación de viviendas para la apertura de la calle Confluencia, la instalación de equipamiento y juegos para plazas, y la climatización del Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. También se contemplan partidas para la compra de materiales destinados a la realización de eventos culturales y comunitarios.

En el plano deportivo y recreativo, el presupuesto habilita la remodelación del Complejo de Desarrollo Deportivo, el reacondicionamiento del playón del barrio Godoy, la puesta en valor del sector del Ferrocarril sobre calle Fernández Oro, la plaza Kossman y el espacio verde del barrio Manzanar.

A estas intervenciones se suman la reubicación de viviendas en el sector del Puente 83, la ejecución de la plaza Estación N°65, la remodelación del Fortín de la Primera División, la remodelación de la Casa Peuser y la ejecución de nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad.