Anuncian nuevos cortes en calles clave de Cipolletti: cuáles estarán cerradas y los principales desvíos

El lunes habrá cortes en calles perpendiculares a Rivadavia por un operativo de gran porte. Horarios, zonas afectadas y hasta cuándo durarán las obras.

El corte se realizará desde las 9 hasta las 16 horas. Foto: Archivo.

El próximo lunes 13 de abril se realizarán cortes de tránsito en calles perpendiculares a Rivadavia , en el tramo comprendido entre Pueyrredón (Tronador) y Pacheco .

La interrupción será desde las 9 hasta las 16 horas , por trabajos que requerirán maniobras de gran escala.

El operativo se debe al montaje de columnas de hormigón de 14,5 metros de largo , estructuras que demandan un despliegue especial.

Las tareas estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de EdERSA.

Cómo será el despliegue

Para llevar adelante los trabajos se utilizarán:

Una hidrogrúa para el izaje

Un semirremolque para el traslado

Debido a estas maniobras, los cortes serán totales y progresivos, a medida que avance la obra.

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Desvíos y control en la zona

Habrá personal de Tránsito municipal ordenando la circulación e indicando desvíos en tiempo real.

Por eso, se recomienda prestar especial atención a las indicaciones en el lugar.

El pedido a los vecinos

Desde el Municipio solicitaron:

Circular con precaución

Respetar la señalización

Utilizar los desvíos habilitados

Además, aconsejan evitar la zona durante ese horario para reducir demoras.

Una jornada para planificar el recorrido

El operativo podría generar complicaciones en una zona clave de conexión, por lo que se recomienda organizar los traslados con anticipación.

Ya hubo cortes sobre Rivadavia la semana pasada

El martes 31 de marzo los cortes se realizaron en calles perpendiculares a Rivadavia, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Arturo Capdevila, desde las 9 hasta las 18 horas.