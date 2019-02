Cipolletti perdió y volvió con bronca por el arbitraje

El Albinegro venía de vencer a Deportivo Roca y de redondear una gran actuación, por eso llegaba entonado a visitar al Aurinegro, en un partido por la punta de la tabla de posiciones y con la intención de terminar con la racha negativa de cinco partidos sin sumar en esa cancha.

Pero el Albinegro no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había propuesto y, además, volvió a sentirse perjudicado por el arbitraje, que esta vez llevó el nombre de Jonathan Correa.

Sin embargo, Cipo también se cuestionó haber desperdiciado las posibilidades que tuvo en el primer tiempo y la desatención en el gol de Madryn.

Con el mismo sistema que utilizó en el clásico, el Albinegro intentó imponer su juego y por momentos lo logró.

A los 9 minutos llegó la primera situación de peligro de Cipo, cuando se juntó el trío ofensivo en una jugada que inició en Maximiliano Herrera para Enzo Romero, quien buscó a Daniel Opazo pero Pablo Lencina achicó bien.

Los cipoleños intentaban ser un equipo ofensivo, pero el Aurinegro también le dio trabajo a Facundo Crespo. A los 11 minutos, el 1 de Cipo salvó al equipo tras un cabezazo de Mauricio Mansilla.

La visita lo tuvo otra vez a los 28, con una buena jugada previa entre Pablo Vergara y Herrera, pero Romero no alcanzó a definir con comodidad.

Crespo volvió a lucirse a los 35, pero más aún a los 37, cuando le atajó el penal a Elgorriaga. Un minuto antes, Correa le cobró falta dentro del área de Matías Carrera sobre Mansilla, cuando el lateral albinegro cubría el balón.

Todo el equipo reclamó la jugada y fue Crespo quien llevó algo de justicia a sus compañeros.

Pero en el complemento, los rionegrinos pecaron en una distracción y volvieron sin nada.

A los 6 minutos, Bargas cabeceó sin oposición y puso el 1 a 0, que no pudo revertir en los 40 minutos que quedaban.

Sigue hoy

La fecha continuará esta noche, desde las 21, con el cruce entre Ferro de General Pico -próximo rival del Albinegro- y Deportivo Roca. Mientras que Independiente de Neuquén tuvo fecha libre. El Naranja y el Rojo se encuentra en zona de descenso directo.

“Creo que si éramos más inteligentes... Tuvimos ocasiones que no pudimos convertir y acá siempre es difícil”. Daniel Opazo delantero albinegro, en diálogo con LU19

Coronel fue autocrítico en la derrota del Albinegro en Madryn. Anahi Cárdena

"No quisiera caerle al árbitro, fue un error nuestro"

Gustavo Coronel prefirió enfocarse en la crítica futbolística y no en la del árbitro Jonathan Correa, quien le otorgó un polémico penal a Deportivo Madryn a los 36 minutos del primer tiempo.

“Hicimos, dentro de todo, un buen partido, pero en las opciones claras no estuvimos finos y se pierde por un error nuestro en una pelota parada”, manifestó el técnico albinegro a LU19.

“Tuvimos tres claras en el primer tiempo y de visitante y contra este rival, sabiendo que nos va a costar sostenerlo, se paga caro”, indicó el entrenador.

“La bronca es que hicimos un buen partido, con tres delanteros, nos impusimos en el juego y por no saltar en una pelota parada te terminan convirtiendo. No siquiera caerle al árbitro, fue un error nuestro”, señaló Coronel.

Respecto de lo que viene para el Albinegro, indicó: “Te queda el rendimiento, saber que se puede jugar de esta forma de visitante. Ahora a pasar la bronca, quedarnos con el buen rendimiento. Hay que seguir trabajando, esto es duro”.

Y sobre los arbitrajes en Madryn dijo: “Nos propusimos no gastar energías en lo que no podemos cambiar, lo de la pelota parada sí lo podíamos cambiar”.

“En vez de cobrar falta en ataque, me cobran penal a mí”

Pese a que Gustavo Coronel intentó ponerle paños fríos al arbitraje en el Coliseo del Golfo, en el plantel de Cipolletti había mucha bronca.

Matías Carrera, el lateral albinegro, fue a quien Jonathan Correa le marcó el penal en contra por una supuesta falta a Mauricio Mansilla. Finalmente, Facundo Crespo se lo atajó a Fabricio Elgorriaga.

“Se siente tristeza, pudimos haber convertido, llevado los tres puntos. Cometimos las desatenciones y nos costó el partido”, manifestó el lateral por derecha. “Estos partidos se ganan en los detalles, lamentablemente hoy no estuvimos finos”, añadió.

Respecto de la falta dentro del área en contra que le cobraron, aseguró que no fue infracción. “El penal no era penal, voy a cubrir la pelota, me empujan de atrás y en vez de cobrar falta en ataque, me cobran penal a mí”, afirmó en diálogo con LU19.