Cinco perros atacaron a un hombre en la puerta de la Municipalidad

El hecho ocurrió el lunes a primera hora de la mañana. Pablo Marcelo Wieczorek, de 52 años, llegó en su moto y estacionó frente al edificio municipal de calle Irigoyen y Villegas para pagar los impuestos. Cuando se retiró del lugar un jauría de cinco perros lo atacó en plena calle, lo corrieron y lo alcanzaron a morder en las piernas provocándole heridas y la rotura de los pantalones. Con sus extremidades ensangrentadas regresó al lugar, y vio que había personal de Protección Civil.

"Fui a reclamarle por lo que había pasado. Vieron todo y ninguno intervino. me respondieron que no podían hacer nada, que debía encargarse Zoonosis Municipal. Les pedí que se lo lleven al refugio, pero me dijeron que ya habían hecho el pedido y no tenían respuesta", comentó a LM Cipolletti.

Enfurecido, Pablo se fue hasta las oficinas de Zoonosis sobre calle Brentana. "El joven que me atendió dijo que nunca le llegó el reclamo por los perros, pero igualmente se justificó diciendo que estaba solo y que no podía hacer nada. Tuve que ponerme la antitetánica de forma particular, ya que los funcionarios municipales brillaron por su ausencia. Lo anecdótico es que una vez mi perro corrió a una persona y al otro día me llegó una intimación judicial", cuestionó el hombre.

mordedura de perros

LEÉ MÁS

Salvaje ataque de perros contra una mujer en la ciclovía

Perros agresivos atacaron a un joven en bicicleta

Los perros bravos del centro atacaron a otra motociclista