Facundo García de 26 años se dirigía en la madrugada de hoy a su trabajo en bicicleta por la ciclovía que cruza por detrás del Centro Cultural Municipal, paralela a calle Tres Arroyos. Allí lo increparon tres perros agresivos y uno de ellos lo mordió.

En diálogo con LM Cipolletti, Facundo comentó que pasa siempre por ahí y que conocía a los perros, pero que nunca había tenido problemas. "Hoy se me cruzaron, tuve que frenar para no caerme de la bicicleta y el más grande me mordió la pierna derecha. En mi trabajo me limpié la herida y me enteré que habían atacado en otra ocasión a un compañero", relató.

Expresó que en el lugar hay varias viviendas, por lo que no sabe si los perros son callejeros o están a cargo de alguna familia. "Quiero que alguien se haga cargo, y hagan algo con esos perros. Si son callejeros que se los lleven, y si son de alguna casa que se hagan cargo", expresó.

