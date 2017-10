Los perros bravos del centro atacaron a otra motociclista

Si bien intentó esquivarlos, uno de ellos le mordió la pierna izquierda y le provocó una grave herida que la obligó a estar en reposo durante varias horas.

Patricia tiene 38 años, es empleada de limpieza en un reconocido hotel de Cipolletti y no pudo cumplir con su jornada laboral por las lesiones en una de sus extremidades. Según relató la mujer, iba camino al trabajo en su moto cuando vio a los animales cruzarse en la mitad de la calle para interceptarla.

“Los quise esquivar, pero venía un auto de frente y tenía otro vehículo atrás que me tocaba bocina. Los iba a patear para que no se me acercaran, pero lo más probable era que me cayera. En la maniobra que hice uno de los perros se abalanzó y me mordió la pierna, me clavó los colmillos. La mujer que estaba atrás se ofreció a llevarme al hospital porque vio que el ataque fue fuerte”, relató la mujer en diálogo con LM Cipolletti.

Sin dudarlo, se acercó a un centro médico cipoleño para recibir las primeras curaciones y la antirrábica con el fin de evitar futuras complicaciones en su estado de salud. “El doctor me dijo que hice bien, porque los colmillos tienen muchas bacterias y la herida se podría haber infectado”, reconoció.

Denuncia

La mujer dijo que en la zona aseguran que se trata de los mismos perros que la Muni había llevado al refugio de la Isla Jordán porque atacaban a los vecinos en la plaza San Martín. “Los volvieron a soltar y ahora están en el Paseo de la Familia”, concluyó con indignación.

Redes sociales

Vecinos contra proteccionistas

Los vecinos que sufren los ataques y muchos otros que les temen a los perros reclaman que Servicios Públicos se lleve los animales. En la otra vereda se paran los proteccionistas, que piden que los animales sean adoptados.