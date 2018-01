Salvaje ataque de perros contra una mujer en la ciclovía

Otra mujer, que pasaba por el lugar, auxilió a la víctima y, a golpe limpio, logró sacarle la jauría de encima y, posteriormente, trasladarla. “Me los quitó de encima y me salvó la vida”, aseguró Silvana Vejar (43), la malherida.

Recordó que había salido a hacer un poco de actividad física por una zona que conoce bien, hasta que alrededor de las 20, un grupo de perros la atacó salvajemente a metros de la gomería de calle Tres Arroyos. Los animales primero la tiraron al piso y luego comenzaron a morderla con vehemencia, principalmente en la zona inferior del cuerpo.

“Me mordieron la pierna izquierda, los cuádriceps y la zona de la ingle. Desde la casa estaban mirando los dueños, se subieron a una Chevrolet Meriva gris y se escaparon. Me dejaron tirada, abandonada”, expresó angustiada a LM Cipolletti. Sin embargo, la jefa de la Regional Quinta de la Policía, Adriana Fabi, informó que la propietaria de uno de los perros, cuando se enteró de lo ocurrido, concurrió a la Comisaría Cuarta para ponerse a disposición.

La salvadora que intervino, en un primer momento, la trasladó a la casa de sus padres. “Estaba en shock. No pude ni preguntarle el nombre. Estaba bañada en sangre y no quería ni mirarme. Me llevaron a la guardia del hospital y me suturaron algunas heridas y me reconstruyeron parte de la ingle porque los perros me arrancaron la piel. El ataque me provocó un desgarro”, comentó la mujer.

Luego del violento episodio, volvió al lugar acompañada por su hijo con la idea de contactar a alguno de los dueños. “Quería mostrarle a mi hijo que en el lugar pasa mucha gente, y que si agarraban a un nene lo mataban. No había nadie en la casa. Después hice la denuncia en el Comisaría Cuarta”, contó Silvana.

PROTAGONISTA

¿Quién es la víctima?

Silvana Vejar, la mujer atacada por los perros, es una trabajadora social que se desempeña de la Escuela Especial 24 y recién comenzaba sus vacaciones. Ahora deberá estar una semana en reposo con la pierna en alto y con controles constantes. “Estoy indignada porque esos perros tienen dueños. Ellos vieron todo y me abandonaron. También estoy muy agradecida a la mujer que me ayudó y me salvó la vida”, afirmó.