Cerró un histórico centro médico de Cipolletti

Un reconocido centro médico de Cipolletti cerró sus puertas esta semana y casi medio centenar de profesionales se quedaron sin consultorios. Gran parte de ellos se pudieron reacomodar en otros lugares, pero hay cuatro trabajadoras que aún no se sabe qué pasará.

Se trata del centro médico San José, ubicado en Miguel Muñoz 670. Allí cerca de 40 profesionales de la medicina prestaban servicios en los consultorios entre los que se destacaban las especialidades de odontología, psicología, clínica médica, pediatría, kinesiología y urología. El sábado por la mañana un llamado los advirtió que el lunes ya no se podía ingresar más.

“El dueño del lugar era el doctor José Prada quien falleció en octubre del 2019 de forma imprevista. Allí quedaron a cargo su ex esposa y la hija. El sábado tuvimos una reunión con ellas y nos anunciaron que por un fallo judicial que depende de la sucesión, el lugar no podía utilizarse más para consultorios. Y que el lunes ya no podíamos entrar”, contó la odontóloga Adriana Bressan a LM Cipolletti.

Agregó que el lugar tiene 11 años de vida en la ciudad y que inició con un acuerdo de Prada con los profesionales para utilizar el lugar y brindar distintos servicios médicos.

consultorios san jose

“Somos unas 40 personas que nos vemos afectados de forma directa. La mayoría de los médicos conseguimos lugares donde reubicarnos, pero el problema son las tres secretarias y la mujer de limpieza. No sabemos qué va a pasar con ellas”, expresó Bressan.

Sumó que había una intensión de las dueñas de alquilar el lugar, pero como se necesita una habilitación sanitaria dispuesta por provincia, no se iba a poder hacer porque los servicios administrativos están suspendidos por la cuarentena. Además, hay que cumplir con la orden judicial en el marco del juicio de sucesión.

“Nos hubiera gustado que nos avisen con más tiempo, mínimo con uno o dos meses, para poder organizarnos”, añadió.