Cercarán el refugio para que los perros no se fuguen

El Municipio prepara una batería de medidas para controlar la superpoblación canina en Cipolletti. Comenzó con las castraciones masivas y ahora pondrá la lupa en la colapsada guardería de la Isla Jordán, ya que para retirar a los perros que deambulan en la calle primero hay que hacerles lugar y garantizar que realmente sea un refugio y no un depósito.

“Hoy no podemos llevarnos los perros porque el predio no está en condiciones de brindarles higiene y salubridad”, sostuvo el director municipal de Fiscalización, Diego Rebossio.

Por eso, indicó que el primer paso que darán será cerrar el extenso predio. Lo que se necesita son 711 metros lineales de alambrado olímpico y el pedido ya está hecho. Se adquirirán con fondos genuinos del Municipio que están contemplados en el presupuesto del departamento Zoonosis, por un valor que ronda los 250 mil pesos.

El Municipio pretende construir 400 nuevos caniles, proyecto para el que pedirán plata al gobierno nacional.

Pedirán fondos a Nación

Luego de cercar el predio, donde actualmente la mayoría de los perros andan sueltos, el Municipio espera recibir el aval del gobierno nacional al proyecto que presentó el área para construir alrededor de 400 caniles.

El funcionario municipal comentó que están terminando de reunir toda la documentación requerida por Nación, que dio la prefactibilidad para que la iniciativa siga su curso. “La carpeta ya está casi lista”, aseveró, y precisó: “Sabemos cómo tienen que ser los caniles, qué medidas van a tener, dónde serán emplazados y cuándo dinero se necesita”.

Si Nación finalmente aprueba el proyecto, contó que bajará un millón de pesos, en el marco del programa “Construir empleo”. Con esos fondos, el Municipio costeará tanto la mano de obra como los materiales, incluso para levantar un depósito que cuide de los alimentos y las herramientas de trabajo.

“La perrera no es la mejor solución”

La proteccionista Mabel Gatica no cree que la perrera sea la mejor solución. En ese sentido, consideró que es un “acto muy violento” que puede generar más violencia. “Hay que tener mucho cuidado, la gente reacciona mal. No le gusta ver cazar a un perro con el lazo”, advirtió. Para ella no queda otra que “armarse de paciencia” y poner todas las fichas en “educar a la población” por todos los medios posibles. Y recomendó a la población registrar a sus animales si estos son peligrosos, porque son como un arma.

Se abrió el registro de mascotas peligrosas

El titular de Fiscalización, Diego Rebossio, comentó que en los próximos días lanzarán una campaña para informar a la población que está en vigencia la ordenanza municipal sobre tenencia responsable de las mascotas. Apelarán con fuerza al efecto multiplicador de las escuelas, una vez que inicie el nuevo ciclo lectivo, y también a los medios masivos de comunicación.

En ese marco, el funcionario municipal sostuvo que los dueños de perros potencialmente peligrosos ya se pueden acercar a Zoonosis para registrarlos, ya que la norma en vigencia dispone que es una obligación su empadronamiento.

Otra medida que concretarán el mes próximo también incumbe a las proteccionistas, pues en conjunto con ellas censarán a los perros que están en el refugio (se calcula que hay cerca de 400).

“Primero necesitábamos de una ordenanza que nos dé el marco legal, luego comenzar con un plan integral de castraciones. El tercer paso, educar con campañas de concientización en la población; cuarto paso, acondicionar el refugio canino, y hacia el final del proceso, llevar a cabo un plan de adopción”, sintetizó Rebossio.

Aseguró que están poniendo denodados esfuerzos y recursos, trabajando fuertemente con distintos actores interesados, para dar una solución a esta problemática.