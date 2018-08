Desde hace un mes una familia cipoleña espera que su familiar descanse en paz en un lugar definitivo. Esta historia la denunció una vecina en LU19 y delató el gran inconveniente que vive hace años el cementerio municipal: está colapsado. Martina dijo que hace más de un mes que su familiar falleció, y que hasta el momento no obtuvo lugar, y que de forma momentánea se encuentra en un depósito. “No tengo un lugar donde dejarle una flor. Es triste, y da bronca. No me dan una fecha definitiva”, relató indignada.

La mujer aseguró que le dijeron que le darían sepultura definitiva cuando se terminen los nichos nuevos o haya cremaciones, pero aclaró: “No te dan una fecha concreta y los nichos donde están se caen solos de lo mal que están”.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Fernández, reconoció las complicaciones para dar una respuesta a las familias. Según aseguró, la falta de nichos es un gran problema en el cementerio, pero que la semana próxima está previsto habilitar la obra de 1200 nichos nuevos que dará solución al problema en forma temporal. “En junio llegó a haber 60 cuerpos en depósito porque no había lugar, y ahora el número disminuyó a 30. Con las cremaciones vamos liberando algunos nichos, pero se registran alrededor de cuatro ingresos diarios y no damos abasto. La próxima semana habilitaremos los nuevos espacios y solucionaremos el inconveniente. Se demoró más de lo previsto”, expresó Fernández.

Desde el Municipio aseguran que los precios se mantendrán hasta el 2019. En el caso del sector municipal se cobra un canon anual de $1217 para los nichos de las filas 2 y 3 (del medio) y $870 para las filas de los extremos, 1 y 4. El canon se puede pagar por un adelantado de 5 años, quedando a $5400 las filas 2 y 3, y $3800 la 1 y 4. Además, se cobra por única vez un impuesto de ingreso de $538.

--> Buscan incrementar la cantidad de cremaciones

Desde hace algunos años, cuando una familia se acerca a consultar por un espacio en el cementerio para dar descanso eterno a un familiar el Municipio ofrece la cremación como alternativa. Para que más familias accedan a esa propuesta en lugar de alquilar un nicho, en 2016 se decidió que las cremaciones se hagan sin costo en los casos de familias de bajos recursos o incluso para aquellos que tienen una sepultura o un nicho a su cargo y deciden hacer una reducción de los restos.

Desde Servicios Públicos informaron que el cementerio recibe cuatro cuerpos por semana. En 2017 hubo casi 1000 cremaciones de restos sin cargo. Este año se liberaron 40 espacios alquilados a través de reducciones.

Las cremaciones no se realizan en la ciudad, por lo que el Municipio debe firmar convenios con empresas de otros lugares, como Fernández Oro y Roca.