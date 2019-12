Celebrar la diversidad sexual y reclamar lo que falta

“Es muy importante participar para celebrar los derechos conquistados en todos estos años y que se promocionen para que cada una de las personas pueda acceder a ellos y disfrutarlos. Pero también tenemos que tener en claro las consignas para conquistar esos derechos que aún nos faltan”, contó Infante.

Agregó que cada una de las ciudades debe tener su propia marcha del Orgullo, para que las diversas poblaciones puedan ser visibilizadas. “Una población que no se visibiliza es una población que no existe, y si no existe no se van a crear las políticas públicas que cumplan con sus necesidades. Es importantísimo celebrar lo que se conquistó y reclamar lo que aún falta”, remarcó la referente social.

La convocatoria es en la plaza San Martín este domingo a las 18. La programación incluye iniciar con una radio abierta y marchar por las calles del centro de la ciudad y hacerse escuchar. Luego, finalizar con música y una mateada en la plaza. Este año la consigna es la Ley Integral Trans.

